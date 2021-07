Vitória Strada pretende se casar com Marcella Rica após pandemia: Não temos pressa

16/07/2021 | 16:10



O amor é lindo - e a troca de alianças ainda mais! No ar com a novela Salve-se Quem Puder, a atriz Vitória Strada revelou que tem planos de se casar com a noiva, Marcella Rica, quando a pandemia passar.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, a intérprete de Kyra abriu o coração sobre a relação com a produtora.

Queremos fazer uma cerimônia com as pessoas que amamos, então, não temos pressa. Vamos esperar. A vida de casadas nós já temos no dia a dia, porque moramos juntas. Quando tudo estiver tranquilo, vamos celebrar essa união de uma maneira linda, contou.

Mas, como nem tudo são flores, a atriz também comentou sobre os ataques homofóbicos que o casal recebeu nas redes sociais - e ressaltou a importância da diversidade.

Eu confesso que nem vi os comentários negativos. Recebi, sim, muitas, mensagens de apoio e de pessoas dizendo que estamos ajudando-as a encontrar um diálogo com suas família. E isso nos deixa muito felizes, porque no início nem tínhamos a intenção de expor o nosso relacionamento. Percebemos, no entanto, que, expondo de uma maneira correta, poderíamos contribuir com a sociedade e ajudar muita gente, finalizou.