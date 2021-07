Viagens espaciais de turismo, enfim, se tornam realidade

Redação

As viagens espaciais de turismo já são uma realidade – embora para poucos. No início de junho, o bilionário britânico Richard Branson, fundador da Virgin Galatic, se tornou o primeiro empresário a fazer um voo comercial para o espaço.

A missão se deu a bordo da VSS Unity, desenvolvida pela própria empresa de Branson, que decolou acoplada em um avião comercial antes de ser impulsionada a 89 quilômetros, acima da altura estabelecida pela Nasa (Agência Espacial Norte-americana) como fronteira espacial.

Uma vez no ponto máximo atingido, o empresário e o restante da tripulação puderam soltar os cintos de segurança e sentir a ausência da gravidade, flutuando por cerca de três minutos.

“Sonhei com este momento desde que era criança, mas ninguém está preparado para ver a Terra do espaço. Tudo foi simplesmente mágico”, comentou Branson após a expedição, que ao todo durou cerca de minutos.

O futuro das viagens espaciais de turismo

Com o sucesso da missão a bordo da VSS Unity, a ideia da Virgin Galactic é iniciar viagens espaciais de turismo com passageiros regulares até o fim de 2022. A empresa afirma que já vendeu passagens para quase 600 pessoas, por valores entre US$ 200 mil a US$ 250 mil.

Com isso, a atual corrida espacial entre a companhia de Branson e projetos de outros milionários, como Elon Musk, à frente da Tesla e da SpaceX, e Jeff Bezos, da Amazon e da Blue Origin, atinge um novo nível.

Musk, por exemplo, voltou a garantir que, em 2023, levará o primeiro turista para a órbita da Lua a bordo do foguete Starship. O privilégio caberá ao milionário japonês Yusaku Maezawa. Além disso, a SpaceX promete realizar a primeira viagem espacial com tripulação totalmente formada por civis ainda neste ano.

Bezos, por sua vez, prepara-se para fazer a primeira de suas viagens espaciais de turismo em 20 de julho. A data foi escolhida pela Blue Origin por marcar aniversário de 52 anos da chegada do homem à lua.

Sorteio de viagem espacial

De olho nessa movimentação, Branson deu uma nova tacada. O dono da Virgin Galactic anunciou que sorteará duas viagens espaciais de turismo por meio da plataforma de arrecadação de fundos Omaze. O cadastro pode ser feito até 1º de setembro, e os contemplados serão anunciados no fim do mesmo mês.

Para se inscrever, é preciso ter mais de 18 anos. Os vencedores deverão ter físico preparado para encarar a expedição e deverão estar vacinados contra a covid-19. Os fundos arrecadados serão doados à Space for Humanity, organização sem fins lucrativos.

Pioneiro?

Apesar de o feito de Branson estar alimentando ainda mais a nova corrida espacial, vale dizer que outros bilionários já fizeram viagens espaciais de turismo. Charles Simonyi e Guy Laliberté passaram alguns dias a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) em 2007 e 2009, respectivamente. No entanto, eles foram levados por um foguete da agência espacial russa, e não uma nave comercial.