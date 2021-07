Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



16/07/2021 | 15:00



A Polícia Civil de Santo André prendeu há pouco, na tarde desta sexta-feira, Bruno de Freitas Lopes, 27 anos, suspeito de assassinar com um tiro no peito Ester de Oliveira Sigoli, 4, no Jardim Ana Maria, em Santo André, na noite de domingo. Com prisão preventiva decretada, ele foi encontrado em São Vicente, na Baixada Santista, e está sendo conduzido para o 5º DP (Parque Novo Oratório), de Santo André.

Segundo a polícia, na manhã de ontem investigadores localizaram a arma utilizada no crime, um revólver calibre 38, com o mesmo homem que teria emprestado o carro usado por Bruno no domingo, um J3, da Jac Motors, de cor prata. O veículo foi apreendido pela investigação na terça-feira, quando o proprietário da locadora, que teria vendido anteriormente um Fiesta com defeito para Bruno e, portanto, emprestado o J3 temporariamente, passou as informações do modelo, encontrado por volta das 13h no bairro Capuava, em Santo André, próximo ao aterro sanitário.

“Ele emprestou o carro usado no crime, e também a arma. Mas em depoimento disse que não sabia que o revólver seria usado para um assassinato”, informou um policial, explicando que o homem colaborou com a investigação.

Informações preliminares dão conta de que Bruno estaria escondido na casa de parentes. No início da semana a polícia já havia realizado diligências em São Vicente e demais cidades do Litoral, depois de denúncias anônimas. No entanto, o criminoso não foi localizado. As buscas seguiram ao longo da semana, em diversos endereços passados à polícia sobre o paradeiro de Bruno, incluindo comunidades em Santo André.

O CASO

De acordo com o depoimento dos pais de Ester, Jorge Willian de Oliveira Sigoli, 30, e Brenda Oliveira Placido, 22, o crime foi motivado por uma briga por vaga de garagem, iniciada em 2018. Ambos afirmam que Bruno atirou contra Jorge mesmo com Ester em seu colo, enquanto sua mulher, Raquel Placido – prima de Brenda –, e os dois filhos assistiam à cena. Raquel, por sua vez, negou a participação do companheiro no caso.