Ecovias aprimora tecnologia de pagamento por aproximação no SAI

Da redação



16/07/2021 | 15:24



A Ecovias, concessionária da do SAI (Sistema Anchieta Imigrantes), firmou parceria com a Visa e aprimorou tecnologia de pagamento de pedágio por aproximação nos postos de pedágio da via.

Com a implementação da modalidade, o condutor que utiliza as estradas poderão realizar o pagamento utilizando débito, crédito e pré-pago e com a utilização de qualquer cartão ou dispositivo com tecnologia NFC (Near Field Communication) em celulares, relógios e pulseiras.

A Ecovias alega que com a adoção da tecnologia, o usuário terá mais praticidade, segurança e rapidez no atendimento nos postos de pedágio. A concessionária estipula que a média de atendimento nos guichês poderá ser reduzido de 12 para oito segundos.

O modelo de pagamento por aproximação já havia sido implantado na SAI em março do ano passado, mas em espécie de projeto piloto sob fiscalização da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), que autorizou a implementação do modelo.

A Ecovias também sustenta que o pagamento por aproximação pode diminuir os riscos de transmissão da Covid-19, já que há redução de contato físico entre o operador das cabines de pedágio e o motorista. Outro benefício é a redução de circulação de dinheiro em espécie nos guichês.

Conforme a Ecovias, o sistema é considerado confiável, prático e rápido para efetuar o pagamento das tarifas nas praças de pedágios que, em alguns casos, sem a utilização de senhas, permite pagar valores menores de R$ 200 com dispositivos compatíveis.