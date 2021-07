Criador do Rock in Rio anuncia novo festival The Town em São Paulo

16/07/2021 | 15:10



Hoje é dia de rock, bebê? Nesta sexta-feira, dia 16, Roberto Medina - um dos criadores do Rock in Rio - anunciou que São Paulo terá um novo evento musical, o The Town.

Será mais uma referência do entretenimento de qualidade no Brasil, com entregas também de alto nível para o público e para as marcas, disse.

Ainda sem atrações confirmadas, o festival está previsto para rolar em setembro de 2023, no Autódromo de Interlagos, com a ideia de realizá-lo sempre nos anos ímpares.

Assim como o Rock in Rio, The Town nasce dessa paixão pela nossa terra, da amplificação do olhar para novas oportunidades e do desejo que a pandemia me trouxe - nestes meses de enclausuramento - de trazer algo inédito. Toda a concepção foi pensada a partir de uma São Paulo inspiradora e cosmopolita, além de pronta para sediar um evento desta magnitude.

Roberto ainda afirmou que 240 milhões de reais estão sendo investidos para a realização do evento e que pretende receber 105 mil pessoas por dia. Eita!