Filho adotivo de Cid Moreira afirma ter sido incentivado pelo jornalista a deixar os estudos: Não precisa disso, você tem futuro garantido

16/07/2021 | 15:10



Parece que a polêmica familiar envolvendo Cid Moreira está longe de acabar! Como você acompanhou, o filho adotivo do jornalista, Roger Moreira, revelou que o pai ameaçou deserdá-lo por conta de problemas de convivência relacionados a um relacionamento amoroso. Agora, Roger acabou afirmando durante uma live que foi incentivado por Cid a abandonar os estudos.

De acordo com o rapaz, o jornalista não queria que ele desse seguimento aos estudos por temer que ele se envolvesse com drogas, e também por acreditar que ele não precisava de uma faculdade por já ter o futuro garantido:

- A única coisa que eu diria assim, hoje em dia, com outra visão que eu tenho, foi só a parte dos estudos que ele pecou muito comigo. E aí isso era uma coisa que eu sempre tive vontade de continuar, de concluir isso [os estudos], e o Cid achava que não era legal. Primeiro que também tinha o trabalho, [eu] passava 24 horas com ele, porque naquela época ainda tinha a Globo, eu ia pra Globo com ele, então não tinha nem tempo [para continuar estudando]. Mas é uma coisa que eu gostaria de fazer e ele nunca concordava com isso, porque ele achava que eu ia me envolver com pessoas que não prestam, me envolver com drogas e tals. O discurso era sempre o mesmo, que eu não precisava, não tinha necessidade disso. Não precisa disso, você é meu filho, tem futuro garantido [ele dizia].

Além disso, o rapaz ainda afirmou que não tem problemas com Fátima Moreira, atual esposa do pai, e que não tem certeza que sua sexualidade tenha sido um problema em sua convivência com Cid.

Enquanto isso, a colunista Fábia Oliveira afirma que a ameaça de tirar o rapaz da partilha da herança do jornalista realmente aconteceu - mas não teria sido séria, já que ocorreu em um momento de raiva por parte de Cid, que havia descoberto há pouco tempo que Roger o estava processando por abandono afetivo e pedindo uma indenização milionária por danos morais.

Apesar de o rapaz ter negado essa informação - sendo que o filho biológico de Cid, Rodrigo, chegou a admitir o processo -, Fábia conta que a ação já está correndo em segredo na Justiça, sendo que Roger teria perdido a causa em primeira instância e estaria recorrendo em segunda instância.

Com isso, a jornalista afirma que as ameaças e ofensas proferidas por Cid no dito email teriam sido da boca para fora em um momento de descontrole do senhor. Além disso, ela ressalta que, por lei, não é possível desadotar uma pessoa ou mesmo deserdar um filho , salvo através de um processo com hipóteses previstas em lei, como ofensa física ou injúria grave.