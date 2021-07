Zé Felipe e Barões da Pisadinha lançam clipe inédito; Tierry divulga DVD que terá participação de Gabi Martins; veja os lançamentos da semana!

16/07/2021 | 14:11



Sextou com vários lançamentos musicais! O cantor Zé Felipe divulgou o clipe da música Senta, Danada, ao lado de Barões da Pisadinha nesta sexta-feira, dia 16.

Também tem novidade de Tierry! O cantor divulgou duas músicas do DVD chamado O Pai das Crianças: Máquina Zero e Chovendo na Minha Bochecha, sendo que esta última tem a participação da dupla Jorge e Mateus.

Segundo o jornal Extra, o trabalho ainda terá a presença da namorada de Tierry, Gabi Martins, na música Soldado Abatido. Além disso, há uma canção sobre uma história do casal, cujo nome é Aprende a Terminar a Briga.

Após seis anos sem lançar novos hits, a banda Iron Maiden divulgou o videoclipe da música The Writing On The Wall, que possui mais de sete minutos de duração.

Os fãs de Shakira também podem se animar! A cantora lançou o novo single chamado Don't Wait Up e comemorou nas redes sociais:

O vídeo Don't Wait Up foi muito divertido de filmar, dançar e surfar a noite toda! Obrigado a todos aqueles que trabalharam tanto para que isso acontecesse. Espero que gostem de assistir tanto quanto nós gostamos de fazê-lo!

Após lançar Motivation em 2019, Normani divulgou o clipe da música Wild Side - em parceria com Cardi B. O vídeo já atingiu mais de um milhão de visualizações no YouTube.

Só coisa boa para curtir o final de semana!