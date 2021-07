Pedro Scooby mostra arte dos filhos na parede e tem pequena discussão com Luana Piovani

16/07/2021 | 14:11



Pedro Scooby foi até as suas redes sociais mostrar que seus filhos são verdadeiros artistas. Isso mesmo, o surfista revelou que as três crianças se aventuraram ao pichar as paredes da casa do papai em Cascais, em Portugal.

Dom de nove anos de idade preferiu fazer algumas artes escritas, já os gêmeos Bem e Liz de cinco anos de idade, preferiram fazer alguns desenhos engraçadinhos na parede da casa.

O atleta demonstrou estar super orgulhoso da arte dos pequenos. E para quem não sabe, as crianças são frutos do relacionamento de Pedro Scooby com Luana Piovani.

E por falar na atriz, ela simplesmente ficou revoltada nesta sexta-feira, dia 16, porque seu ex-marido resolveu levar os três filhos para fazer uma viagem até o Brasil, visto que eles todos estão morando atualmente em Portugal.

Viajo amanhã um mês com o meu namorado. As crianças vão para o Brasil no domingo, porém o passaporte delas está vencido. E elas precisam do passaporte para voltar para Portugal. Eu não estando lá, é impossível fazer o passaporte, preciso fazer uma autorização. Fui para o consulado fazer a autorização para as crianças fazerem o passaporte no Brasil. Estava tudo organizado para elas fazerem aqui, mas estão precisando, porque já foram compradas as passagens. Se anteciparam e fizeram as coisas antes do problema estar resolvido. Não sou a favor dessa viagem, meus filhos ficaram três meses esse ano, eu quase morri. Tenho medo dessas tais novas cepas, da situação do Brasil, tenho colegas que tem crianças com Covid-19, fico insegura, sim, e não gostaria que fossem.

Luana Piovani comentou nos Stories que mesmo contrariada foi ao consulado reconhecer a firma da autorização para que o passaporte das crianças fossem renovados no Brasil, mas que chegando lá não havia sistema.

Fiquei desesperada, meus filhos viajam domingo, pedi ajuda e a vice-cônsul veio, supergentil e atenciosa resolver o meu problema.

E ainda com tamanha preocupação, Luana comentou com Scooby as coisas que estavam acontecendo e ainda tomou bronca do pai das crianças.

Sabe o que aconteceu? Eu ainda tomei chamadinha, porque queriam que eu resolvesse o problema de quem vem na segunda. Não sou eu que preciso do papel, não sou eu que preciso do passaporte agora, não sou eu que vou para o Brasil. Não é demais? Tem que ter uma paciência de Jó mesmo, vou te dizer. Vim fazer uma boa ação e virou pecado mortal. Fiquei 'p' da vida.