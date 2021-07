Simone Mendes e Kaká Diniz revelam locais inusitados onde já fizeram sexo

16/07/2021 | 14:11



Simone Mendes respondeu curiosidades dos seguidores e revelou como é a vida sexual com Kaká Diniz! O casal publicou um vídeo sobre o assunto no canal do YouTube da cantora, que confessou que costuma sair com o marido para aproveitar momentos juntos:

- Quando são momentos especiais, a gente dá uma caprichada. Uma vez, aluguei um hotel em Goiânia. Foi lindo.

Kaká afirmou que eles moram em Goiânia e, por isso, quando saíram do hotel, Simone ficou com vergonha:

- A gente já era casado, já tinha o Henry. A gente dormiu em um hotel em Goiânia. Ela saiu com maior vergonha do mundo no outro dia. Mas valeu a pena.

- A gente gosta de fazer essas viagens para hotéis para dar uma namorada. O último foi no interior de São Paulo, completou Simone.

Uma pessoa questionou quais foram os locais mais inusitados em que eles fizeram sexo, e a cantora respondeu:

- Na obra, no mato.

- A gente tinha uma tara por obra. Toda vez que a gente ia construir uma casa, ela queria ir lá para trás, mostrar os fundos [da casa] que não tinha nada, concordou Kaká.

Eles também revelaram que já foram pegos na hora H pelo filho, Henry:

- Duas vezes. Uma vez você estava atrás de mim e deu tempo de cobrir, disse a cantora.

Kaká ainda elogiou a esposa:

- Mulher perigosa na cama. A carinha dela é de tranquila, mas tem uma pegada.