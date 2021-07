Sem previsão de alta, Luciano Szafir apresenta evolução satisfatória

16/07/2021 | 13:10



Luciano Szafir segue se recuperando aos poucos! Nesta sexta-feira, dia 16, a equipe do ator e pai de Sasha Meneghel divulgou um comunicado sobre o quadro de saúde dele, revelando que, apesar de ainda seguir sem previsão de alta, apresenta evolução satisfatória e progredindo na fisioterapia motora e respiratória no hospital onde está internado no Rio de Janeiro.

O ator e apresentador Luciano Szafir permanece apresentando evolução satisfatória e já retomou a alimentação por via natural. Ele se encontra em progressão de fisioterapia motora e respiratória, ainda em ajustes medicamentosos. No momento, sem previsão de alta do hospital Copa Star, diz a nota.

Recentemente, Luciano, de 52 anos de idade, apareceu no Instagram para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde. Além de se emocionar ao dizer que está vivo, ele também surgiu se alimentando com a ajuda da esposa, Luhanna Melloni.

Luciano foi submetido a uma cirurgia de retirada de hematoma e segmento do cólon no dia 7 de julho, em decorrência das complicações da Covid-19.