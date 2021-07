Produtora de Wesley Safadão também é acusada de furar a fila de vacinação

16/07/2021 | 13:10



Como você viu, depois que Wesley Safadão tomou a vacina contra o novo coronavírus uma grande polêmica foi formada porque ele e sua esposa, Thyane, foram acusados de irregularidade na hora de tomar a picadinha.

E não foi só o nome deles que estaria envolvido nesta polêmica, segundo Leo Dias, do Metrópoles, Sabrina Tavares Brandão que é produtora do cantor também está sendo investigada por receber a vacina contra a covid-19, em Fortaleza.

O que acontece é que a produtora de Safadão recebeu o imunizante no mesmo dia e local do que o cantor e a sua esposa e segundo a lista de agendamento divulgada pela Prefeitura de Fortaleza, o nome de Sabrina aparece no dia 8 de julho e informa que ela deveria se descolar para outro posto para tomar a vacina.

Segundo o jornalista, até uma nota foi liberada pela Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza que afirmou que o caso da vacinação da produtora faz parte do processo administrativo instaurado.

Este mesmo processo está investigando o motivo de Thyane furar a fila na vacinação e se Safadão chegou a escolher a vacina que queria tomar.