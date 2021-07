Estrela do basquete, Scottie Pippen se torna anfitrião do Airbnb

Redação

Scottie Pippen, um dos nomes mais queridos do basquete, decidiu celebrar os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, de uma forma especial. O ex-atleta, que foi o único jogador a conseguir, por duas vezes, ganhar no mesmo ano um campeonato da NBA e uma medalha de ouro nas Olimpíadas, vai abrir as portas de sua casa em Chicago, nos Estados Unidos, e assumir o papel de anfitrião do Airbnb.

“Representar os Estados Unidos como um atleta olímpico duas vezes foi uma honra. Jogar ao lado dos melhores com a equipe dos EUA sempre será um destaque na minha carreira e estou ansioso para receber fãs do basquete na minha casa para testemunhar a próxima geração de atletas no auge do seu esporte”, diz Pippen.

Scottie Pippen se torna anfitrião do Airbnb

Além de celebrarem o esporte em alto estilo, os viajantes serão cumprimentados virtualmente no check-in pelo próprio Pippen. Eles também poderão acessar a quadra de basquete coberta da casa, relaxar no cinema pessoal do ex-jogador, assistir a vídeos da histórica campanha de 1992 da Seleção Olímpica de Basquete Masculino dos Estados Unidos e aproveitar a piscina ao ar livre com televisão. A propriedade da estrela do basquete também tem sala de jogos, sauna coberta e exposições de objetos dos Jogos Olímpicos, incluindo itens da Coleção de Medalhas da equipe dos EUA. Para completar a experiência, os visitantes vão degustar alguns dos alimentos pré-jogo preferidos do ex-atleta, incluindo frutas frescas e vegetais, além de seu jantar habitual antes de um grande jogo: bife, batata assada e aspargos.

Reservas

O atleta irá oferecer três estadias de uma noite para até quatro pessoas entre 2 e 6 de agosto, por US$ 92 dólares a noite (aproximadamente R$ 475). As datas foram pensadas especificamente para que os hóspedes possam assistir às competições de basquete das Olimpíadas na casa do campeão. Vale a pena destacar que a reserva só pode ser feita por pessoas que moram nos Estados Unidos. Para os fãs de basquete que não podem reservar uma estadia, Pippen fará uma Experiência Online, em 5 de agosto, que dará aos convidados uma visão dos bastidores de Tóquio, por meio das lentes de sua própria experiência olímpica.

