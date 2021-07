Ana Maria Braga já tem data para voltar ao Mais Você

16/07/2021 | 12:10



Ana Maria Braga foi diagnosticada com o novo coronavírus no dia 5 de julho e, desde então, foi afastada do programa Mais Você.

No entanto, nesta sexta-feira, dia 16, o repórter Fabrício Battaglini - que está comandando a atração na ausência de Ana Maria - afirmou que ela deve retornar ao programa na próxima segunda-feira, dia 19:

- Estou desconfiado que segunda-feira ela deve estar por aqui.

Vale lembrar que, recentemente, a apresentadora ganhou uma surpresa dos amigos e publicou o momento nas redes sociais. Na ocasião, todos estavam distantes e usavam máscaras.

