Apresentador da Record TV revela que teve Covid-19: - Precisei ir para a UTI, fiquei seis dias intubado

16/07/2021 | 11:11



O apresentador Matheus Furlan, da Record TV, revelou que teve Covid-19 e precisou ir para a UTI. O jornalista usou o Instagram Stories na última quinta-feira, dia 15, para explicar a situação:

- Estou passando aqui pra dar uma satisfação, falar o que aconteceu, tem tanta gente perguntando. Primeiro, estou feliz, porque hoje é o primeiro dia que o meu pulmão está respirando sem ajuda de nenhum tipo de equipamento. Estou respirando sozinho. No último dia 23, eu descobri que estava com Covid, mas eu achei desnecessário divulgar na internet isso, até porque eu só estava com uma tosse leve e uma dor de cabeça. No dia 26, aconteceu uma complicação e foi muito rápida a evolução da doença.

Matheus afirmou que chegou a ser intubado na UTI por causa da doença, e que agora vai seguir mais uma etapa de reabilitação:

- Optamos em não divulgar isso. Aconteceu que precisei ir para a UTI, fui intubado, fiquei seis dias intubado. Graças a Deus, porque Deus é poderoso, maravilhoso, recebi alta da UTI no domingo. Vim pro quarto, começou a terapia respiratória, eu não conseguia segurar um garfo, um copo. Foi muito difícil. Tinha visto isso com pessoas que nós havíamos entrevistado pro programa, mas isso acabou acontecendo comigo. Foi uma opção da minha família não expor. Até porque imagens da UTI não são bonitas, são imagens chocantes, o tratamento foi muito difícil. E agora vou passar por uma outra etapa de reabilitação. Ainda não consigo caminhar direito, comer sozinho 100%.

Por fim, o apresentador concluiu:

- Para resumir, Deus é maravilhoso, poderoso, magnífico. Se não fosse ele, a situação não seria nada animadora. Estou bem, vou passar por essa etapa de readaptação para logo voltar ao trabalho e ter uma vida ativa como tinha antes. Tinha muita gente querendo saber o que havia acontecido. Não quisemos dramatizar, criar nenhum tipo de alarme sobre o que estava acontecendo.