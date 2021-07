Rafael Cardoso relembra cirurgia no coração e se emociona com a sogra, Sônia Bridi, que revela: - Ele podia morrer a qualquer hora

16/07/2021 | 11:11



Lembra que Rafael Cardoso teve que passar por uma cirurgia para implantar um CDI (Cardioversor-Desfibrilador Implantável), já que há anos o ator sofre de um miocardiopatia hipertrófica assimétrica congênita, doença cardíaca que leva o músculo do coração a engrossar, o que dificulta o bombeamento de sangue? Pois na manhã desta sexta-feira, dia 16, o ator falou sobre o fato durante entrevista ao Mais Você, lembrando que a cirurgia foi necessária porque seu quadro clínico piorou e o colocou no grupo de risco para morte súbita.

- Eu já sabia que eu tinha isso desde a época que eu jogava futebol, porque foi diagnosticado nessa época, mas eu não sabia da gravidade , que vinha evoluindo e que eu estava com uma fibrose de 14% no miocardio. Então em um exame pós-Covid [o ator pegou a doença] eu tive a oportunidade de saber disso e de poder fazer essa cirurgia, que é um seguro de vida. Eu instalei esse CDI, que tem marcapasso, tem esse desfibrilador e está aqui para, se vier acontecer alguma coisa - que não vai acontecer, porque eu coloquei para não usar e vou ficar aí mais uns 80 anos sem usar, só trocando a bateria e está tudo certo -, é uma oportunidade de viver e de mudar os hábitos. Se eu não tivesse feito esses exames pós-Covid, como eu tenho uma vida mais assídua de exercícios e com uma intensidade muito alta eu poderia acabar morrendo por morte súbita. Eu tenho quatro casos na família de morte súbita. Mas agora dá para fazer tudo, com mais cautela e monitorado, porque agora eu ando com o aparelho sempre.

Além disso, o ator, que é casado com Mariana Bridi, filha da jornalista Sônia Bridi, recebeu uma mensagem emocionante da sogra, que é tratada como mãe por ele. Ao enviar um vídeo para o programa, ela falou:

- Vou confessar que eu tomei um susto, passei algumas noites sem dormir preocupada desde que o Rafa recebeu o diagnóstico, eu estava com ele. A ideia de que ele podia morrer a qualquer hora, porque síndrome de morte súbita é uma coisa muito grave e isso acontece e acontece com mais frquência que a gente imagina... Então, até ele fazer a cirurgia, foi uma preocupação muito grande. Mas agora ele está bem, está super bem, já voltou a treinar, já está ficando forte e é só levar uma vida boa, saudável, normal e continuar cuidando dos meus netos, que são essas coisas mais lindas do mundo. Obrigada Rafinha, por esse presente!

Com lágrimas nos olhos, o ator respondeu a sogra com carinho:

- Ela foi uma respnsável por eu ir atrás de me cuidar. Ela que ficou no meu pé, porque a gente fica na negação sempre, a gente pensa: Está tudo certo eu estou bem. E de repente aparecem essas situações. E ela que ficou no meu pé, que fez o papel de mãe, porque eu perdi a minha mãe com 11 anos, e ela que puxou a minha orelha e foi me levar para fazer o exame.

Muito legal essa boa relação entre eles, né? E que bom que Rafael já está recuperado da cirurgia!