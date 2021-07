Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Diadema

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



16/07/2021 | 10:41



Durante patrulhamento pelo bairro Eldorado, em Diadema, nesta quinta-feira (15), equipe de policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) do 24º BPM/M encontraram um homem suspeito com uma mochila, que, inclusive, ao perceber a presença da viatura policial, correu sentido uma viela na região, onde em seguida, foi detido. Durante a busca pessoal no indivíduo, os policiais encontraram, dentro da mochila, 165 porções de maconha, 668 porções de cocaína, 58 porções de crack, 113 porções de K2 e 400 kg de pasta/ base cocaína.

Questionado sobre as drogas, o homem confessou ser responsável pelo abastecimento de entorpecentes no bairro.

O indivíduo foi encaminhado ao 98º DF e permanece à disposição da Justiça.