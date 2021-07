Corinthians anuncia a contratação do meia Giuliano, ex-Internacional e Grêmio

16/07/2021 | 10:20



O Corinthians oficializou nesta sexta-feira, com um anúncio em suas redes sociais, a contratação do meia Giuliano, primeiro reforço da temporada 2021. O jogador de 31 anos, que está livre no mercado após rescindir contrato com o Istambul Basaksehir, clube da primeira divisão da Turquia, chegou sem custos à equipe alvinegra, que precisará arcar apenas com o salário e luvas. O vínculo assinado é válido até o final de 2023.

O anúncio da contratação foi feito por meio da conta oficial do presidente Duilio Monteiro Alves nas redes sociais. O jogador realizará exames médicos nesta sexta-feira. "No dia 19 de junho eu tive uma conversa olho no olho com vocês. Disse que a gente estava fazendo sacrifícios para que, em breve, o Corinthians pudesse investir no seu futebol, com critério e sem loucuras. O sacrifício valeu a pena e esse dia chegou", disse o dirigente, em seu Twitter, antes de anunciar.

"Hoje (sexta-feira), 27 dias depois, nossa gestão tem a alegria de cumprir mais uma promessa. Bem vindo, Giuliano, o mais novo louco do nosso bando. Que você tenha muito sucesso com a nossa camisa. Boa sorte e vai, Corinthians!", completou.

"Estou muito feliz com o acerto e empolgado em meu novo clube. Agradeço ao Corinthians pela confiança e vamos juntos nesse novo desafio. Muito obrigado, Fiel torcida, por todas as mensagens de apoio que venho recebendo", escreveu Giuliano, pouco após o anúncio oficial de sua contratação, também nas redes sociais.

Além do Istambul Basaksehir, o meia defendeu o Al Nassr, da Arábia Saudita, o Fenerbahçe, da Turquia, o Zenit St.Petersburg, da Rússia, e o Dnipro, da Ucrânia, em suas passagens no exterior. Pelo Basaksehir, Giuliano fez 32 jogos e marcou três gols. Desde a metade de 2016, ele atua no exterior, quando foi vendido pelo Grêmio ao Zenit.

No clube gaúcho foram três temporadas entre 2014 e 2016, com 108 jogos e 18 gols marcados. No Brasil ele jogou também por Paraná e Internacional, pelo qual foi campeão da Copa Libertadores em 2010, sendo eleito o melhor jogador. Giuliano fez também 14 partidas pela seleção brasileira principal.

A chegada de Giuliano não inviabilizará o negócio com Renato Augusto, que já está acordado e depende apenas da rescisão contratual do meia com o Beijing Guoan, da China. Há uma expectativa para que ele consiga a liberação em um acordo amigável na próxima semana. Outro que interessa ao Corinthians é o volante Paulinho, atualmente sem clube, mas a negociação está mais complicada.