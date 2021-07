Disney+ apresenta programação especial para julho o mês da amizade

16/07/2021 | 10:14



Na vida é tão bom ter amigos. Pensando nisso, o Disney+ preparou uma programação especial para julho, considerado o mês da amizade. Durante o mês, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald, Margarida, Pluto e Pateta estarão na iniciativa multiplataforma que convida o público a homenagear seus melhores amigos. Nas redes sociais da Disney, estará uma série de vídeos curtos estrelados pelos personagens que destacam os aspectos mais divertidos, emocionantes e comoventes da vida estão sendo divulgados.

Em 28 de julho, o serviço de streaming lança uma nova temporada de O Maravilhoso Mundo de Mickey, uma coleção de curtas animados. No mesmo dia, uma dupla de amigos inseparáveis participa da festa com a estreia exclusiva da série Tico e Teco - Vida no Parque.

Nas diferentes contas da Disney nas redes sociais, a festa continua com posts temáticos, stickers e GIFs, além de conteúdos surpresas que serão divulgados ao longo do mês. Os fãs podem participar das comemorações por meio das hashtags #MickeyEAmigos e #CelebremosAAmizade.