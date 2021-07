Indireta? Geraldo Luís fala sobre ter noção após Miss Bumbum afirmar ter se envolvido com apresentador

16/07/2021 | 10:10



Romance com Geraldo Luís? No programa A Tarde é Sua da última quinta-feira, dia 15, a Miss Bumbum Amazonas 2021, Cássia Mello, revelou que se envolveu com o apresentador e que ele é o amor da sua vida.

- A verdade é: o grande amor da minha vida é o Geraldo Luís. Eu me envolvi com ele, a gente se conheceu através da internet eu já seguia ele no Twitter e sempre fui fã dele. A gente começou a conversar, trocamos telefone e marcamos um encontro. Esse encontro me deixou apaixonada por ele, desde o primeiro dia que eu olhei no olho dele. Esse homem é o homem que eu quero para a minha vida. Mas infelizmente não deu certo. Eu nunca esqueci ele e ele sabe disso. Eu fui e sou muita apaixonada por ele.

Mas não para por aí! Cássia Mello ainda comentou que fez uma tatuagem em homenagem ao apresentador. Embora não tenha sido mostrada, o programa de Sônia Abrão afirma que a moça tatuou uma pimenta e a letra inicial do nome de Geraldo:

- Tanto que eu fiz uma tatuagem para ele, a gente estava junto na época. E foi impactante pra ele. Eu resolvi fazer isso para ele no aniversário dele. O Geraldo é o homem que toda mulher gostaria de ter: educado, prestativo, romântico, adora dar presentes. E se você estiver me vendo agora, saiba que eu nunca te esqueci, eu quero reviver aquele momento jantando, viajando. Você é o amor da minha vida.

Nesta sexta-feira, dia 16, o apresentador fez uma publicação no Instagram falando sobre ter noção - e internautas afirmaram que ele estava dando uma indireta para Cássia Mello, depois que ela deu a declaração polêmica. Geraldo escreveu:

Ou você tem ou passa vergonha e a vida ensina! Tome sem moderação. Noção significa respeito, inteligência. Bom dia, vida.

Cheirinho de indireta, comentou uma pessoa.

Foi uma indireta, não foi, Geraldo? Uma indireta muito bem dada e educada, escreveu um internauta.