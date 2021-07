Ex-cunhada de Zezé Di Camargo alfineta Zilu Camargo após publicação sobre os filhos: Você viveu uma vida de mentira por muitos anos

16/07/2021 | 10:10



Parece que a publicação feita por Zilu Camargo para defender os filhos na última quinta-feira, dia 15, ainda vai dar o que falar! Depois que a influenciadora chamou a atenção por alegar que Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo não haviam tomado partido na briga judicial com seu ex-esposo, o cantor Zezé Di Camargo, foi a vez de sua ex-cunhada causar polêmica sobre o caso.

Cléo Loyola, ex-mulher do sertanejo Luciano, publicou dois vídeos em uma de suas contas no Instagram para opinar sobre a publicação de Zilu e, apesar de elogiar sua posição como mãe, apontou que o próprio advogado do cantor havia feito questão de anunciar que os filhos haviam deposto contra Zilu:

Eu não sou de puxar saco de ninguém. Zilu é mãe e defende os filhos como eu defendo os meus, mesmo entre erros e acertos, mesmo em meio a mentiras e enganos. Em relação aos filhos dela não terem ficado contra ela é um pouco contraditório, né? Foi o próprio advogado do Zé Botinha (Zezé) que colocou [essa informação] nas redes sociais e deu entrevista para jornalistas. A macumba foi braba. Não falei que você ia ficar na minha mão, Zilu? Eu que mando. Mãe defende os filhos, acabou e pronto. Eu não duvido nada que daqui a pouco a Zilu esteja agarrada com a amante do Zé Botinha por causa dos filhos. Ela é uma lady, ela é fina, ela tem glamour.

Em seguida, Cléo afirmou que Zilu seria puxa-saco da família Camargo, alegando que ela viveu de mentiras durante muito tempo e que estava fadada a ser trocada pelo cantor. Apesar dessas e outras críticas, Loyola afirmou ter admiração pela ex-esposa de Zezé Di Camargo:

Se eu fosse puxa-saco dessa família, eu estava muito bem financeiramente. Todo mundo já sabe da verdade e fica querendo viver uma vida de mentira... Você já viveu uma vida de mentira por muitos anos, Zilu. Lamentavelmente se o Zé Botinha não te trocasse ali, iria te trocar por outra. Eu admiro você, mas nem tudo o que você faz eu tenho que engolir. Você foi nos Instagrans e pediu pra tirar as coisas que estavam falando dos seus filhos... Eu achei até bonito. Você curte aquilo que te agrada, mas você merece o nosso respeito como mulher, como mãe e como ser humano.

Diante da repercussão dos comentários de Cléo, Zilu acabou comentando um dos vídeos publicados pela ex-cunhada e, novamente, saiu em defesa de seus filhos, voltando a destacar que eles não estão envolvidos no polêmico processo de separação com seu ex-esposo:

Eu curto opiniões sinceras e informações verdadeiras! Sempre te respeitei, Cleo... E sempre preservei seu filho e meu sobrinho amado Wesley! Somos mães e não admitimos injustiças com nossos filhos. Meu problema judicial com meu ex-marido não deve interferir nos laços afetivos entre meus filhos e o pai! Não coloco meus filhos contra o pai, e respeito muito o amor deles para com o pai. Assim como eles também me respeitam e me amam como mãe!

Além disso, a namorada do empresário Antonio Casagrande ainda apelou ao lado materno de Cléo para pedir que ela não voltasse a fazer comentários sobre seus filhos:

Quando atacam nossos filhos, você sabe muito bem que isso dói na alma de nós, mães! E eu amo meus filhos, assim como você ama os seus! Volto a repetir, respeito sua opinião, e sempre respeitei sua história também! Mas não fale dos meus filhos, pois eles sempre me deram muito amor e não merecem pagar por uma separação que cabe apenas a mim e ao meu ex-marido! Fique em paz, e que Deus te abençoe! Grande beijo.

Zilu, é claro, acabou sendo elogiada por diversos internautas por manter a classe ao responder a publicação de Cléo e, em seu Stories, também agradeceu as mensagens de carinho e apoio que recebeu de alguns seguidores.

Será que essa história ainda vai longe?