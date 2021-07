Whindersson Nunes desabafa sobre morte do filho: Dói demais não ter como fazer nada

16/07/2021 | 09:11



Desde a morte do filho no dia 31 de maio, após nascimento prematuro, Whindersson Nunes apareceu poucas vezes nas redes sociais para viver o luto da perda. Mas na manhã desta sexta-feira, dia 16, o humorista usou o Twitter para desabafar sobre a morte de João Miguel, seu filho com Maria Lina Deggan.

Saudade do meu filho, escreveu Whindersson, e continuou em outros tweets.

Dói demais não ter como fazer nada, nem sei se mais alguma coisa pode me ferir. E quando você precisa que o tempo ande rápido, ele para.

Tocados, alguns seguidores enviaram mensagens para Whindersson:

Ele cuida da Maria e de ti lá do céu, olhe ele todos dias através das estrelas, tenho certeza que vai encontrar nem que seja um pouco dele e de Deus, você pode não vê-los, mas senti-los é possível.

Saiba que tem muita gente torcendo por você!! Tu merece toda forma de felicidade que a vida pode oferecer!! quem te ama está torcendo infinitamente para sua vitória e conquista!

Lembrando que o comediante e a estudante de engenharia assumiram o relacionamento publicamente em outubro de 2020. Em março, o casal confirmou que estava à espera de um menino em um chá revelação, quando também ficaram noivos.