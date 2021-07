Revelado o cupido de Diogo Nogueira e Paolla Oliveira

16/07/2021 | 08:10



O suposto romance de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira segue cheio e mistérios, afinal, os dois não falam publicamente sobre o assunto, embora os indícios não param de aparecer. Dessa vez, o jornal Extra, revelou que foi a irmã do cantor, Clarisse Nogueira, que serviu de cupido para que eles se aproximassem.

Clarisse é amiga pessoal de Paolla e apresentou o irmão à atriz quando os dois estavam solteiros. Em fevereiro Diogo terminou o relacionamento com Jéssica Vianna. Já em abril foi a vez de Paolla e Douglas Maluf botarem um ponto final no namoro. Paolla e Diogo, então, se encontram na casa do cantor, quando ele ofereceu um jantar para a irmã e a atriz algum tempo depois dos términos.

Por enquanto, os dois estariam vivendo um romance à distância, já que têm passado os últimos dias longe um do outro. Paolla está em São Paulo para o Super Dança dos Famosos, enquanto Diogo curte férias em Fernando de Noronha.