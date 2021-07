Fernando de Noronha libera música ao vivo em bares e restaurantes

Redação

Do Rota de Férias



16/07/2021 | 08:57



Em Fernando de Noronha, 99% dos adultos já receberam ao menos a primeira dose da vacina contra covid-19. Além disso, estima-se que pouco mais de 20% da população com mais de 18 anos esteja totalmente imunizada. Com isso, o arquipélago começa a flexibilizar algumas atividades.

Os restaurantes, por exemplo, foram liberados para funcionar até meia-noite. De quebra, entre 12h e 14h e 17h e 21h, está permitida a apresentação de música ao vivo, desde que seja apenas com voz e violão.

Eventos sociais agora podem ser realizados com capacidade limitada de 50 pessoas ou 30% da capacidade do local – o que for menor. Para atividades corporativas, o limite sobe para 100 pessoas.

Permanece proibida a realização de festas e shows na ilha. Também continua vedado o funcionamento das atividades não essenciais entre meia-noite e 5h.

Reabertura de Fernando de Noronha

De acordo com Adriana Flor, presidente da Associação das Pousadas de Fernando de Noronha (APFN), a flexibilização das atividades no arquipélago dão esperança de dias melhores à região, cujo turismo é uma das principais fontes de renda.

“Para quem trabalha com bares, restaurantes e entretenimento de forma geral, as novas liberações mostram que estamos no caminho para o novo normal. Sabemos, porém, que ainda precisamos ter muita responsabilidade e continuar com os cuidados para combater o novo coronavírus”, afirma.

O artista Ricardo Dantas também comemorou as novas liberações em Fernando de Noronha: “Estávamos parados há meses, com todo o setor de entretenimento passando por uma grande dificuldade. Estou feliz com as novas liberações, mas, infelizmente, as medidas ainda não atendem toda a classe artística. Esperamos que isso aconteça em breve”.