Justiça leiloa sede do PT de Sto.André por R$ 430 mil

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



16/07/2021 | 07:00



A Justiça encerrou ontem leilão de venda da sede do PT de Santo André pelo valor de R$ 430,7 mil para quitação de débitos do partido. O lance arrematado equivale à metade da quantia inicialmente registrada na praça. A decisão da juíza Érica Matos Teixeira Lima, da 6ª Vara Cível da cidade, colocou o imóvel em negociação diante do processo que se arrastou por mais de dois anos. O espaço, fixado na Rua Antônio Cardoso Franco, bairro Casa Branca, entrou na banca por ser o único patrimônio do diretório municipal. A ação trata da cobrança de dívida eleitoral da campanha de 2016.