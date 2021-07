Vereador de Diadema se envolve em confusão

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



16/07/2021 | 00:09



O vereador Reinaldo Meira (Pros), de Diadema, se envolveu em confusão na noite de quarta-feira em frente à Praça Miguel Alves Bezerra, localizada na esquina das ruas das Jabuticabeiras e Santa Cruz, no Jardim ABC, região do bairro Taboão, reduto eleitoral do parlamentar diademense.



Vídeo que mostra o entrevero circula nas redes sociais e revela o político nervoso, gritando e discutindo com moradores. Ele é contido por outros munícipes, mas, aos gritos, diz que há gente “querendo roubar terreno público”. Aos palavrões, Meira pedia para não ser impedido de protestar. “Essa p... é praça. Ninguém vai construir aqui. É do povo. Vou abrir um boletim de ocorrência contra isso.”



Durante a sessão na tarde de ontem, Reinaldo Meira comentou o ocorrido. Disse que moradores buscavam tomar parte da praça para construção particular e que foi acionado por vizinhos acerca do caso. Ele citou que o terreno era abandonado e que foi a própria comunidade, com ajuda do ex-vereador Zé do Norte (PT, morto em 2019), pai do atual presidente da Câmara, Josa Queiroz (PT), que construiu o espaço de lazer.



“Também lembro do vereador Cicinho (PSB), que nem era vereador, nos ajudando. A gente cavou a terra lá para ter a praça. Não vamos aceitar que seja utilizado para uso particular. A praça é para o povo e já tinha gente lá com pedreiros, material, tijolo”, criticou Meira. Ele, que faz oposição ao governo de José de Filippi Júnior (PT), recebeu apoio de parlamentares da sustentação ao Paço. A casa pediu formalmente que a Prefeitura avalie a situação do local.