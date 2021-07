Bia Moço

16/07/2021



O Grande ABC estará municiado hoje com mais 169 mil novas doses de vacinas da Coronavac contra a Covid-19. Cerca de 133.650 imunizantes foram distribuídos ontem nas sete cidades, e o restante chega hoje, conforme informou ao Diário a secretaria de saúde estadual. Somado às outras 122,9 mil doses enviadas no começo desta semana pelo governo do Estado, a região recebeu quase 292 mil fármacos.

Com esta última remessa, os municípios devem avançar na imunização regional. Em Santo André, o carregamento do Estado chegou na manhã de ontem com 42.630 doses. A cidade destinará estas doses para o público de 35 e 36 anos, que já está sendo imunizado, e às pessoas com mais de 30 anos, que começam a receber a aplicação das vacinas no domingo.

Em São Bernardo, mais 48.820 doses se somaram ao estoque, e a vacinação para pessoas com 30 anos ou mais começou ontem, seguindo ao longo do fim de semana. Em São Caetano, a população com 38 anos começou a ser vacinada ontem, já que o município foi abastecido com mais 8.200 vacinas.

A Prefeitura de Diadema foi contemplada com 26.730 imunizantes, a maior remessa já recebida na cidade. Com isso, hoje as pessoas de 33 anos começam a ser vacinadas. Já amanhã será a vez de ampliar a imunização para munícipes entre 31 e 32 anos, e quem tem 30 anos poderá receber a primeira dose em 20 de julho, ou seja, a partir de terça-feira. Ribeirão Pires, por sua vez, iniciou na tarde de ontem a imunização de pessoas com 32 anos, aproveitando a adição de 7.270 doses no estoque.

Mauá e Rio Grande da Serra não informaram a quantidade de doses recebidas ontem pelo Estado, mas a Prefeitura mauaense anunciou que realizará amanhã o mutirão da vacina contra a Covid, no qual pessoas com mais de 30 anos serão imunizadas, e Rio Grande começa hoje a vacinar o público com 32 anos ou mais.

Por segurança, as quantidades de vacinas que chegarão hoje por intermédio do Estado não havia sido divulgada. No entanto, o Diário apurou que 35.350 doses reforçarão a campanha no Grande ABC.

Em Diadema é necessário agendamento para se vacinar, já que as doses estão disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Em Santo André, basta se cadastrar pelo site psa.santoandre.br/vacinacovid. Moradores de São Bernardo devem agendar no site saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus ou no aplicativo São Bernardo na Palma da Mão. Em São Caetano é preciso fazer agendamento pelo site coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br. Nos demais municípios basta efetuar agendamento por meio do site Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br) do governo do Estado. A aplicação das doses está liberada mediante a comprovação de idade e moradia na cidade.