16/07/2021 | 00:01



No Grande ABC, um a cada 12 moradores já se contaminou com a Covid-19 desde o início da pandemia, em março do ano passado. O número corresponde a aproximadamente 230 mil casos (mais exatamente 230.398 – leia mais ao lado) e equivale a 8,18% de toda a população que vive nas sete cidades que formam a região (estimada em 2,8 milhões).

Médico infectologista ouvido pelo Diário, entretanto, aponta que o número pode ser três vezes maior, já que ainda faltam dados para estabelecer valores confiáveis sobre a pandemia nas sete cidades.

Dos municípios que formam o Grande ABC, São Bernardo é o que tem maior número de infectados e desde o início da crise sanitária confirmou, até ontem 83.351 casos do novo coronavírus. Com 62.462 confirmações da doença, Santo André é o segundo município com maior número de infectados.

Ainda que as cidades já estejam vacinando em bom ritmo, o mês de junho de 2021 foi o período em que foram confirmados mais casos do novo coronavírus no Grande ABC, com 28.215. Março deste ano foi o segundo mês com maior número de infectados, somando 24.851. E em julho, até o momento, 8.965 pessoas foram acometidas pela doença.

Dentre as cidades com mais infectados, Diadema aparece na terceira posição, com 32.143 casos, seguida por Mauá, com 28.167, Ribeirão Pires, 6.735 e Rio Grande da Serra, com 2.890 casos confirmados desde o início da pandemia. Em todo Grande ABC, até ontem, a Covid-19 fez 9.281 vítimas fatais.

Assessor parlamentar, Rodrigo Pinto, 45 anos, é um dos infectados pelo novo coronavírus. Morador da Vila Alzira, em Santo André, ele acabou se contaminando ainda neste mês, logo após ter recebido a primeira dose da vacina. “Me cuidei por mais de um ano. Não estava recebendo ninguém em casa. Sempre utilizei luvas, máscara e álcool gel. Não sei o que pode ter acontecido”, relatou. “Estou bem, tomando remédios. Agora preciso aguardar tudo passar”, emendou.

Para o médico infectologista e professor do curso de medicina da Unicid (Universidade Cidade de São Paulo) Renato Grinbaum, o número pode não refletir exatamente a realidade do cenário regional. Conforme o especialista, o Grande ABC realiza pouca testagem em seus moradores, o que pode subnotificar a quantia real de infectados. “Acredito que o número possa ser três vezes maior deste total”, declarou.

Ainda conforme o médico, um dos fatores que auxiliam o alto número de casos e facilita a propagação do novo coronavírus é a densidade populacional do Grande ABC. “Como é uma região com muitas pessoas, é mais fácil que o vírus transite. Por isso, é essencial que mantenhamos o isolamento e que também todos sejam vacinados o quanto antes”, sustentou o médico.

Cidades registram mais 456 casos da doença

O Grande ABC reportou nas 24 horas entre quarta-feira e ontem mais 426 novos casos de Covid-19. Foram 155 em São Bernardo, 137 em Santo André, 74 em Mauá, 47 em Diadema, 33 em São Caetano, oito em Ribeirão Pires e três em Rio Grande da Serra.

Com essas novas infecções reportadas, a região chega à marca de 230.398 casos confirmados da doença. Também nas últimas 24 horas, foram informadas 22 mortes e o Grande ABC totaliza 9.281 vítimas fatais. A região tem 129.117 exames de coronavírus aguardando a confirmação e 212.709 pessoas já se recuperaram.

O Estado de São Paulo chegou ao total de 3.908.279 casos confirmados de Covid-19 durante toda a pandemia e 133.901 óbitos. Entre o total de infectados, 3.562.192 já estão recuperados, sendo que 412.062 receberam alta após internação.

Ontem havia 15.353 pacientes hospitalizados em todo o território de São Paulo, sendo 7.730 em UTI (Unidades de Terapia Intensiva) e 7.623 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 64,2% e na Grande São Paulo é de 59,6%.

O Brasil registrou 1.548 novos óbitos nas últimas 24 horas e totaliza 538.942 mortes em decorrência da Covid-19. Também nas últimas 24 horas foram reportados 52.789 novos casos da doença em território nacional, segundo o painel do Ministério da Saúde. O País já tem 19.262.518 de pessoas contaminadas e 17.917.189 delas se recuperaram.