Ribeirão aposta no humor por vacinação

A equipe de comunicação do governo do prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), tem apostado no humor para incentivar a população a ir para a fila da vacinação contra a Covid-19 na cidade. Nesta semana, série de montagens foi publicada nas redes sociais da Prefeitura, todas com bom humor, para a campanha de imunização. Teve foto do atacante Neymar (o VaciNey), do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho (o VaciNaldinho), do cantor Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial (o VacinaDinho), do ator Ney Latorraca (o também VaciNey), do artista Naldo Benny (o VaciNaldo) e do cantor Nando Reis (o VaciNando). As mídias sociais da administração já postaram montagens com séries de TV famosas, memes e vídeos para, de forma descontraída, chegar à população.

Aconteceu ontem nova etapa da licitação do governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), para contratação de agência de publicidade da Prefeitura. Das sete habilitadas, seis apresentaram a documentação e prosseguem na concorrência, caso de MWorks Comunicação Ltda, Benjamim Comunicação Ltda, Puxe Comunicação Eireli, Lua Propaganda Ltda, Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda e Octopus Comunicação Ltda. Apenas a Verge Studio Comunicação Eireli não apareceu na ata divulgada pelo Paço a respeito da concorrência pública. Os trâmites foram suspensos para que a comissão de licitações analise toda documentação encaminhada. Chama atenção o fato de a Benjamim Comunicação não ter site oficial.

Denúncia – 1

A denúncia do vereador Cabo Ângelo (PV), de Diadema, sobre fura-fila da vacinação na UBS (Unidade Básica de Saúde) Paineiras pautou a sessão na Câmara. Líder do governo na casa, Orlando Vitoriano (PT) criticou a ação do verde, dizendo que ficou sabendo que o parlamentar chegou a dar voz de prisão para a gerente da UBS. “Apurar denúncia é correto, mas não se pode agir por conta própria e constranger desnecessariamente um servidor público.”



Denúncia – 2

Ângelo retrucou. Negou que tenha dado voz de prisão à funcionária da UBS Paineiras. “Tenho 21 anos de polícia, sei o que é e o que não é abuso de autoridade. Seria leviano e até idiota da minha parte ter um tipo de comportamento desses”, comentou o verde, ao dizer que a suposta ação foi viralizada por um ex-comissionado do governo Lauro Michels (PV): José Ferreira Céu, o Zezão (PV). “Em nenhum momento houve voz de prisão.”



Felicidade à mostra

Novo tucano, o prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira, foi ao evento de filiação em São Paulo de trem – em seu município há a estação final da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Claudinho estava tão contente com os próximos rumos políticos que até dançou e cantou com um músico que se apresentava no vagão em busca de alguns trocados.



Pés e canoas

Esta coluna mostrou nesta semana que o ex-candidato a vereador Daniel Buissa (PV), filho do superintendente do IPSA (Instituto de Previdência de Santo André), está lotado na FUABC (Fundação do ABC), no contrato que compete a Santo André. Estranhamente, porém, Buissa se apresenta como funcionário da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos e figura ligada a Pedro Seno, secretário de Inovação e Administração do município.



Venceu a Covid

Terminou ontem a quarentena que o líder do governo do prefeito Paulo Serra (PSDB), na Câmara de Santo André, Professor Jobert Minhoca (PSDB) cumpriu depois de ter contraído a Covid-19. “Quero agradecer demais a todos que estiveram comigo nessas duas semanas. Nós vencemos a Covid-19, estamos inteiros e com uma vontade ainda maior de fazer a diferença na vida das pessoas, deixando Santo André, de ponta a ponta, muito melhor a cada dia”, disse o tucano.