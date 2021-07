Dupla mantém atletismo de S.Caetano na Olimpíada

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



16/07/2021 | 00:01



Se nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, São Caetano foi base da equipe brasileira de atletismo, com 20 atletas – então pertencentes à BM&F Bovespa – que depois viraria B3, mas findou a parceria com o município em 2018 –, na Olimpíada de Tóquio serão apenas duas representantes, ou seja, 10% daquele grupo. Ainda assim, nos quesitos empolgação e confiança, Jucilene Sales de Lima, do lançamento de dardo, e Izabela Rodrigues da Silva, do lançamento de disco, esperam fazer bonito em solo japonês.

A pista de atletismo junto ao centro de treinamento Mário Chekin, na Vila São José, já se transformou na segunda casa da dupla. Jucilene, por exemplo, já treina no local há 17 anos, enquanto Izabela está na 11ª temporada na estrutura. Ambas atualmente representam o Iema (Instituto Elisângela Maria Adriano), mas antes defenderam a B3 (antiga BM&F Bovespa).

Medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2015 e prata nos Jogos Mundiais Militares, Jucilene Sales de Lima vem de temporada praticamente perfeita em 2020: foi campeã em três das quatro etapas do Torneio da FPA (Federação Paulista de Atletismo), campeã do Estadual Adulto, campeã do Troféu Bandeirantes, campeã do GP Brasil e vice no Troféu Brasil. Já neste ano, também foi ao pódio nas duas competições que participou: campeã do Troféu Brasil e terceira colocada do Sul-Americano.<EM><EM>

“Tenho capacidade de estar entre as melhores e vou para ganhar. A conquista será consequência do meu trabalho”, destacou a atleta, 30 anos, que é natural de Taperoá, na Paraíba, e tem exemplo esportivo dentro de casa, afinal a irmã, Jaílma (que também defendeu São Caetano), disputou os Jogos Olímpicos de Londres-2012 e do Rio-2016 no revezamento 4x100 m, nos 400 m com barreira e nos 400 m.

Já Izabela Rodrigues da Silva, 25, também vem de três grandes resultados: campeã do Sul-Americano, do Troféu Brasil e do Meeting Internacional Cidade de Bragança Paulista. Assim, chegará embalada a Tóquio. “Esta será minha primeira Olimpíada e quero dar o meu melhor, independentemente de conquistas”, afirmou.

Ambas devem embarcar hoje para o Japão.