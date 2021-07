Brasil tem 41,11% da população vacinada com ao menos uma dose contra a covid-19

15/07/2021 | 21:45



O Brasil chegou nesta quinta-feira, 15, ao número de 87.060.421 vacinados com ao menos uma dose contra a covid-19, o equivalente a 41,11% da população. Enquanto isso, 32.619.342 pessoas receberam duas doses ou dose única, número que corresponde a 15,40% da população.

Nas últimas 24 horas, foram administradas 1.228.391 doses de vacinas anticovid. Ao todo, 727.766 pessoas receberam primeiras doses, 386.074 receberam doses de reforço e outras 114.551 foram imunizadas com a vacina da Janssen, de aplicação única.

Com 28,37% da população completamente imunizada, o Mato Grosso do Sul segue sendo o Estado que, proporcionalmente, mais aplicou segundas doses ou doses únicas.

Entre os que mais aplicaram ao menos uma dose, houve uma mudança. São Paulo ultrapassou o Rio Grande do Sul, cuja parcela da população parcialmente imunizada corresponde a 48,23% do total, e agora é o Estado que mais aplicou ao menos uma dose, com 48,40% dos moradores vacinados.