1998 - Uma eleição atípica em Rio Grande da Serra

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



16/07/2021 | 00:01



Oito prefeitos num único mandato

Texto: Roberto Nascimento (*)

741 – Cido Franco (PTB), eleito prefeito em outubro de 1996, morreu de infarto com três meses de mandato, em 15 de março de 1997.

742 – O vice-prefeito, José Carlos de Arruda, o Carlão (PRP), foi brutalmente assassinado um ano mais tarde, em 30 de março de 1998.

743 – Secretário de Assuntos Jurídicos de Carlão, o advogado Nilton dos Santos Oliveira assumiu a Prefeitura até 3 de abril, quando o presidente da Câmara, Expedito Antônio de Oliveira (PSDB), tomou posse como quarto prefeito no período.

744 – O mandato de Expedito durará pouco mais de 100 dias até a convocação das eleições atípicas, em 19 de julho daquele ano de 1998.

745 – Danilo Franco (PTB), filho de Cido, seria eleito o quinto prefeito, com 5.934 votos (34,3%). Ramon Velasquez (PT) ficou em segundo lugar, com 4.585 votos (26,5%), Adler Kiko Teixeira (PSDB), em terceiro, com 2.683 votos (15,5%). Na sequência: Aarão Teixeira (PSB), 1.202 (6,95%); Nilson Gonçalves (PSDC), 1.111 (6,42%); William Ramos (PMDB), 714 (4,13%); Elias Freitas (PPB), 467 (2,30%); José Carlos Pereira dos Anjos (PRTB), 340 (1,96%); e Valderez Camilo (PL), 247 votos (1,43%).

746 – A posse de Danilo aconteceria em 24 de agosto de 1998.

747 – Depois de 19 meses de mandato, Danilo renuncia ao cargo em 30 de março de 2000, depois de o STF (Supremo Tribunal Federal) impugnar a candidatura de Danilo por ser filho de Cido Franco – morto três meses depois de assumir a Prefeitura, em 1997 – e ter sucedido ao pai no cargo, o que é vetado pela lei eleitoral.

<EM>A estratégia de Danilo seria deixar o cargo naquele momento para ter o direito de se candidatar nas eleições que aconteceriam em outubro daquele ano (2000).

748 – Entre a renúncia de Danilo e a posse de seu vice Mário Carvalho da Silva (PTB), se passam 11 dias, nos quais a Prefeitura fica sob o comando de Célia Franco, secretária de assuntos jurídicos à época.

749 – Carvalho, portanto, assume o cargo no mesmo dia 11 de abril de 2000 e passaria a ser o sétimo prefeito dentro daquele mandato.

750 – No dia 12 de junho de 2000 o STF viria a rejeitar os últimos recursos (embargos infringentes) da defesa de Danilo. O processo, que se arrastava há um ano e oito meses e envolvia a chapa Danilo e Mário, acabaria em trânsito julgado e, assim, Carvalho também perderia o curto mandato e deixaria a Prefeitura em 30 de junho.

A Justiça eleitoral convoca e dá posse, em 2 de julho de 2000, ao então vereador Ramon Velasquez (PT), segundo colocado no pleito atípico de 1998. Assumiria o oitavo prefeito do mandato 1997-2000.

Em 2001, depois de um trágico acidente automobilístico, em Bertioga, em trecho da Rodovia Rio-Santos, Danilo Franco morreria precocemente aos 24 anos e encerraria uma promissora carreira política no município.



(*) O jornalista Roberto Nascimento Anastácio nasceu e vive em Rio Grande da Serra. Verdadeiro discípulo da saudosa Dra. Gisela Leonor Saar, ele realiza importante trabalho de construção da história da sua cidade.

Em 16 de julho de...

1901 – Relevada a multa em que incorreu Câmara de São Bernardo por não ter concluído no tempo devido a reparação de escola de Ribeirão Pires.

- O Dia de Nossa Senhora do Carmo é celebrado na igreja da Ordem Terceira do Carmo, em São Paulo.

1916 – Festa em louvor a Nossa Senhora do Carmo é realizada em Santo André, com alvorada pela banda de música local, missa cantada, leilão de prendas, procissão, fogos de artifício.

Um trem especial partiria de Santo André às 22h30 – uma forma de garantir transporte aos que viessem de outras partes para participar da festa do Carmo, em Santo André.

Nota – As festas foram realizadas junto à matriz nos altos de Santo André – a atual igreja cor-de-rosa – uma vez que a igreja do Carmo seria construída anos depois.

1976 – Aberta no Parque do Anhembi, em São Paulo, a Feira de Mecânica e Eletroeletrônica, com a participação de várias indústrias do Grande ABC.

- A estação meteorológica da Prefeitura de São Bernardo apontava o clima destes últimos dias como o mais úmido desde 1972.

- São Caetano construía a passagem subterrânea junto à estação ferroviária.

1986 – Ambulantes da Praça 18 do Forte mudam para a Rua Delfim Moreira.

- Diário antecipava os segredos do Escort 1987.

Hoje

- Dia do Comerciante

Municípios Brasileiros

- No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Jaboticabal, elevado a município em 1867, quando se separa de Araraquara.

- Pelo Brasil, aniversariam Arcos e Mariana (Minas Gerais); Bocaina do Sul (Santa Catarina); Bom Jesus (Rio Grande do Sul); Brejolândia, Brotas de Macaúbas, Cafarnaum, Canarana, Irajuba, Itaju do Colônia, Lajedão, Maiquinique e Morpará (Bahia); Caiçara do Norte, Ouro Branco, São Miguel do Gostoso e Tenente Laurentino (Rio Grande do Norte); Imperatriz (Maranhão); Ipiranga de Goiás, Morrinhos e Rialma (Goiás); Juarez Távora (Paraíba); Manacapuru (Amazonas); Miranda (Mato Grosso do Sul); e São Pedro do Iguaçu (Paraná).