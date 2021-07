Parabéns, comerciante!

Do Diário do Grande ABC



15/07/2021 | 23:59



Neste 16 de julho, Dia do Comerciante, a data é marcada pelo compasso de período em meio à crise, ainda de muita dificuldade, mas com esperança de que esse cenário seja passado. As vacinas contra Covid-19 ajudarão a avançar, mas a imunidade de rebanho, conhecida pelo efeito coletivo ou de grupo, não será atingida a curto prazo. Mas, como sabemos, o empresário brasileiro tem garra, é criativo e persistente. Já passamos por tantas outras crises, dificuldades e adversidades. Agora, com a pandemia, situação que não vivemos anteriormente, tudo se tornou grande desafio a ser enfrentado. Agora torcemos para melhor perspectiva daqui para frente. Neste ano, o que o comerciante mais espera é a volta à normalidade e o resgate da confiança do consumidor. Depois de passar por um tempo com o estabelecimento fechado, na sequência restrição ao atendimento, os empreendedores estão em situação difícil.



Por isso, a data é oportuna para homenagear aqueles que conseguiram sobreviver a todo esse período, sem esquecer de quem lutou até o fim. Para alguns faltou apoio ou não chegou a tempo. Mas, a depender da força de vontade, que é da natureza do empresário lutar para sobreviver, essa foi a base de tudo. Continuamos aqui no firme propósito de apoiar a livre iniciativa, caminhar ao lado do empreendedor. Os que continuam a seguir o caminho, que continuem com coragem, determinação, dedicação e esperança, atributos que caracterizam o espírito empresarial. As dificuldades ainda são grandes, as incertezas persistem, mas a missão continua. O nosso Grande ABC, onde temos o orgulho de compor essa região, é encravado em meio a população de mais de 2,8 milhões de habitantes. E continua com seus dados pujantes representados pela indústria presente nos municípios, mas também reforçado pelo setor de comércio e prestação de serviços.



Em toda região existe total de 322.806 empresas; dessas, 49.863 são indústrias, 201.395 do setor de serviços, 71.160 comércios e 388 são do agribusiness. Os dados são da IPC Maps 2021 da IPC Marketing e Editora. São números que mostram a força e a pujança das sete cidades que compõem o Grande ABC. O comerciante tem papel muito importante no desenvolvimento econômico e social da região, é parte da história dos municípios. E, mais uma vez, nós, da Acisbec, parabenizamos essa categoria pela garra, dinamismo e otimismo. Sobre a data, o Dia do Comerciante no Brasil foi instituída em 1953 pelo então presidente do Senado, João Café Filho, em homenagem a José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, nascido em 16 de julho de 1756. Figura histórica do Brasil Colônia e reconhecido pela sua visão econômica.



Valter Moura é presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo).



PALAVRA DO LEITOR

Metroviários

Nada contra a greve dos metroviários. Concordo que os funcionários têm dever de brigar por seus direitos. Acho, inclusive, justas as reivindicações. O que não dá para concordar é que a população é sempre a mais prejudicada, justamente quem usa trem e Metrô. Talvez esteja na hora de pensar outras formas de protestar. Ao invés de prejudicar o povão, que tal liberar as catracas, não cobrar passagens e dar mais viagens que o normal? Só assim para o empresariado sentir no bolso. Do contrário, eles continuarão a rir, pois essas paralisações pouco os afeta. Nunca vi empresário preocupado nem querendo o bem de funcionário.<EM>

Lúcio Tiban

Rio Grande da Serra

Encenação?

Torço para a pronta recuperação do nosso presidente. Mas confesso que achei estranho a sua saúde ‘reclamar’ justo em momento em que ele despenca em todas as pesquisas. Perdoem-me seus fãs, mas a mim parece cena de novela, teatrinho, repetição da suposta facada, que ajudou muito na eleição. E, agora, pode ser estratégia para a reeleição. Seria outra fake news? Fiquemos de olho, afinal, tudo pode-se esperar daquele lado.

Juvenal Avelino Suzélido

Jundiaí (SP)

Saco sem fundo

Então as excelências, não satisfeitas com R$ 2 bilhões para o fundo eleitoral, agora querem R$ 6 bilhões? E na maior cara de pau ainda sentam para discutir? Até quando vamos aguentar esse desaforo? Pessoas morrendo de fome, desempregadas, sem casa, sem saúde e o que dizer dos deputados que foram eleitos para mudar essa vergonha? Onde estão escondidos esses picaretas? Cadê aquelas vozes inflamadas exigindo o fim dos roubos e da corrupção? Era só fachada? Não dá mais para suportar tamanho cinismo. Ou o povo acorda e reage ou vamos ficar reféns desses assaltantes dos cofres públicos. Nenhum eleitor deve dar seu voto a quem os rouba na cara dura. Vamos dar basta a esse saco sem fundo. Acorda, Brasil!

Izabel Avallone

Capital



Armadilha

Parabenizo este sem véus nem ranços prestigioso periódico Diário por trazer à baila, no Editorial, o que eu já previa (Opinião, ontem). Que desgraça inexcedível. Espero que meu atuante edil Zé Antônio e demais edis iluministas, do naipe dele, bem como o arrojado alcaide José de Filippi Júnior, consigam dar basta em oposição rançosa, que não tem como condição sine qua non à valorização dos incansáveis funcionários públicos e – mal maior – o parcelamento da dívida do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema, bem como da valorização do servidor e a melhoria do serviço municipal e dos demais serviços públicos.

João Paulo de Oliveira

Diadema



Transplantados

Sempre há falta de medicamentos para pessoas transplantadas na farmácia de alto custo do Hospital Mário Covas, em Santo André, tracolimo e microfenolato sódio. O que precisa para ajudar moradores da região que dependem dos remédios é responsabilidade por parte das autoridades. Somente a mídia pode fazer algo por nós. Também fui até a farmácia de alto custo em São Caetano e está sem a medicação microfenolato de sódio 360 mg. Ajudem-nos, porque a pessoa transplantada não pode ficar sem a medicação e sem previsão!

Mauricio dos Santos

São Caetano



Boa notícia!

Com o coronavírus nos assombrando e o péssimo desentrosamento entre os três poderes, é vital a harmonia para que tudo funcione redondo. Uma boa notícia: está em curso, na Câmara, a limitação salarial no Judiciário, Legislativo e Executivo. Há pouco tempo levamos um susto com o boato do ‘duplex’ (dobrar o limite atual, que beira R$ 40 mil). Vai acabar com o acúmulo de vários salários e penduricalhos ao mesmo servidor, superando o limite de R$ 39.293, em acintoso desnível social, quando o salário mínimo é de R$ 1.100, recebido pela maioria dos brasileiros empregados.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)