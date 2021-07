Colégio em S.Bernardo adota plataforma online para ensino de idiomas

Do Diário do Grande ABC



O Colégio Ábaco, uma das mais tradicionais escolas do Grande ABC, adotou a plataforma online YourAcess para os alunos do ensino médio. Lançada em maio, a funcionalidade permite a prática do inglês associada a alguma outra disciplina ou atividade de interesse, como música ou yoga, em um ambiente online acessível por smartphone ou desktop. A solução traz vídeos com alta qualidade, exercícios para fixação do conteúdo, material de apoio e tutores disponíveis para tirar dúvidas.

Pioneiro no ensino de línguas, o Colégio Ábaco já formou milhares de estudantes que antes mesmo de finalizarem o ensino médio já possuem certificados de proficiência Cambridge English. “Como a nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular) permite que 20% da carga horária dos itinerários formativos sejam feitas por parcerias com plataformas digitais, o colégio já saiu na frente, ajustando o ensino de idiomas de seu Ensino Médio às novas diretrizes, com o apoio da YourAccess”, explicou o diretor do colégio, Rodolfo Saad.

Segundo Saad, a plataforma online fornece de forma prática os cursos e desenvolve a autonomia dos estudantes, que podem escolher suas trilhas durante o ano letivo. “Até junho desse ano, foram mais de 700 certificados emitidos em cursos e projetos desenvolvidos pelos estudantes de forma interdisciplinar. São cursos de música, teatro, escrita acadêmica, história em quadrinhos, cinema, mídias sociais, yoga, diversidade no ambiente de trabalho e solução de problemas, entre outros”, pontuou.

O diretor explicou que a escola fez um contrato anual de acesso a três trilhas de aprendizado completas, o que equivale a 12 cursos no ano, para cada estudante do 1° ano do ensino médio. “As trilhas de aprendizagem foram escolhidas pela minha equipe pedagógica e deixamos os estudantes exercerem sua autonomia para definir a ordem dos cursos, horário e local de estudos. A plataforma é oferecida como itinerário formativo obrigatório e os conteúdos são integrados ao material de inglês que utilizamos aqui na escola. Não abrimos mão de nada – complementamos algo que já era bom, integrando os conteúdos. E à medida que os estudantes vão finalizando os cursos, eles recebem certificados, que são inseridos no histórico escolar”, acrescentou.

Diferenciais pedagógicos

Além do apoio dos tutores da plataforma para os estudantes tirarem dúvidas, a YourAccess também realiza reuniões com a equipe de coordenadores e professores da escola para familiarização com a plataforma e proporciona encontros com os mentores dos cursos para que os estudantes pratiquem o que aprendem nas aulas. “Com a plataforma online, minha equipe de professores se sente menos sobrecarregada, pois a YourAccess faz uma curadoria de assuntos, exercícios e atividades avaliativas extras e disponibiliza relatórios”, destaca Rodolfo.

Segundo a CEO da YourAccess, Bruna Tadross, ao integrar as aulas de inglês a conteúdos associados aos interesses pessoais ou profissionais do estudante, a YourAccess cria uma atmosfera mais atraente e motivadora para o ensino, facilitando o aprendizado e driblando a falta de engajamento e tempo para estudar conforme modelos atuais disponíveis no mercado. “Os professores e estudiosos da língua inglesa que idealizaram a YourAccess trazem a bagagem de anos de imersão na língua aliada à metodologia que a startup criou e patenteou, chamada de Double Learning, que é pautada na neurociência, aprendizagem por projetos, ensino de língua e conteúdo como também na cultura participativa”, explicou Bruna.

Todo conteúdo disponível na plataforma é fundamentado no Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR), padrão internacionalmente reconhecido para descrever a proficiência em idiomas. A YourAccess também pode ser incluída no pacote de benefícios de empresas, com a possibilidade de desenvolvimento de cursos exclusivos para determinadas carreiras. Com isso, pode ser utilizada como uma ferramenta de treinamento ou de desenvolvimento pessoal para jovens aprendizes, estagiários ou profissionais de diversas áreas.

Para escolas e empresas, são fechados pacotes diretamente com a equipe da YourAccess, que emite logins e senhas para os beneficiados conforme contrato. Mais informações em https://youraccess.online/