CPTM aceita proposta e ferroviários suspendem greve

da Redação



15/07/2021 | 17:39



Após paralisação durante o dia de hoje, os ferroviários suspenderam a greve e retornaram ao trabalho. A decisão foi tomada em assembleia depois de a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e o Governo do Estado aceitarem a proposta da categoria.

O compromisso por parte das entidades sindicais é de suspensão do movimento grevista, com retorno gradual às atividades.

“Ninguém nos procurou ao longo do dia, estávamos caminhando para a continuação da greve, mas no último momento o Secretário de Transportes, Alexandre Baldy, resolveu nos ouvir e chegamos a um acordo”, afirmou o presidente interino do Sindicato da Sorocabana, José Claudinei Messias.

Os ferroviários, através dos Sindicatos da Sorocabana, São Paulo e Engenheiros, protestavam contra a insistência da empresa em reajuste zero pelo segundo ano consecutivo e a falta de pagamento do PPR (Programa de Participação de Resultados) de 2020, “no ano passado nossa categoria não teve reajuste e esse ano a empresa queria seguir pelo mesmo caminho, mas como os ferroviários vão sobreviver, pagar as contas se tudo aumentou, menos o salário. A solicitação não é nada além de um pedido de respeito da empresa com os seus funcionários”, explica Messias.

A proposta feita pelos ferroviários para o encerramento da greve foi metade do PPR 2020 para pagamento dia 10 de agosto e o restante, com acréscimo da multa contratual em 10 de janeiro de 2022 e não recorrer ao TST das decisões dos dissídios econômicos 2020 e 2021.