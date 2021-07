Grande ABC recebe mais 169 mil doses de vacina contra a Covid até esta 6ª

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



15/07/2021 | 17:24



O Grande ABC receberá até está sexta-feira (16) o total de 169 mil novas doses de vacinas contra a Covid-19, que se somam às outras 122,9 mil enviadas no começo desta semana. Os imunizantes chegarão em todas as sete cidades, conforme afirmou a secretaria de saúde do Estado ao Diário na tarde desta quinta-feira (15).

Com essa remessa, os municípios devem avançar na imunização regional. Em São Bernardo, por exemplo, a vacinação para pessoas com 30 anos ou mais começou hoje. Já a Prefeitura de Mauá anunciou nesta tarde que realizará neste sábado (17) o mutirão da vacina contra a Covid, onde a faixa etária também começará a ser imunizada. Em Santo André o agendamento para o público acima dos 30 anos também está aberto e a aplicação das doses já começa neste domingo (18).

Já a Prefeitura de Diadema começa a vacinar as pessoas de 33 anos nessa sexta-feira (16). No sábado (17), será a vez de ampliar a imunização para as pessoas entre 31 e 32 anos, e quem tem 30 anos poderá se imunizar no dia 20 de julho. Ribeirão Pires iniciou na tarde desta quinta-feira (15) a imunização de pessoas com 32 anos ou mais, e Rio Grande da Serra está vacinando o público acima de 34 anos e fará mutirão neste domingo (18), com a 4ª edição do drive-thru.

Em Diadema agendamento para se vacinar, já que as doses estão disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Em Santo André, basta se cadastrar pelo site psa.santoandre.br/vacinacovid. Moradores de São Bernardo devem agendar no site saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus ou no aplicativo São Bernardo na Palma da Mão. Em São Caetano é necessário fazer agendamento pelo site coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br. Nos demais municípios basta agendar a vacina no site Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br) do governo do Estado. A aplicação das doses está liberada mediante a comprovação de idade e moradia na cidade.