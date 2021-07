Guarani terá retorno de Diogo Mateus, mas perde Rodrigo Andrade e Bruno Sávio

15/07/2021 | 17:10



Apesar de estar embalado por três vitórias seguidas e por quatro jogos de invencibilidade, o Guarani terá mudanças para o duelo contra o Confiança nesta sexta-feira, às 19 horas, no Batistão, em Aracaju, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A boa notícia fica por conta da volta do lateral-direito Diogo Mateus, que cumpriu suspensão na vitória, por 1 a 0, sobre o CRB. Ele deve pegar a vaga de Pablo, que atuou improvisado no setor. Daniel Paulista, porém, terá dois problemas.

O volante Rodrigo Andrade ficará fora pela primeira vez na Série B. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ele deve ser substituído por Índio. Já o atacante Bruno Sávio sentiu lesão e foi vetado pelo departamento médico.

Bruno Sávio sentiu dores durante a vitória sobre o CRB. O Guarani não informou o problema do atacante, mas é certo que ele não viajou para Sergipe. Ele tem cinco gols e é vice-artilheiro do time, com um a menos do que Régis. Pablo deve ficar com a vaga de Bruno Sávio. Andrigo corre por fora.

O Guarani ocupa a quinta colocação com os mesmos 19 pontos do Sampaio Corrêa, que fecha o G4 - zona de acesso - por causa do saldo de gols (6 a 5). "Sobre a colocação, é lógico que estamos bem na colocação, mas como eu sempre digo, a gente tem que procurar sempre melhorar. Acho que é prematuro se fazer alguma projeção nesse momento. Acho que o momento agora é de consolidação, do Guarani estar sempre procurando melhorar, sempre fazer jogos melhores, procurando estar sempre pontuando e figurando sempre nas primeiras colocações, que é o que a gente está conseguindo no momento", disse o treinador.

"E volto a dizer, tudo isso é fruto do trabalho, e a gente tem que continuar trabalhando para estar sempre atingindo o nosso objetivo", complementou.