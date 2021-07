Os 25 destinos mais promissores do mundo para quem pretende viajar

Redação

Do Rota de Férias



15/07/2021 | 16:57



Búzios (RJ) e Ubatuba (SP) fazem parte da lista dos 25 destinos mais promissores do mundo para quem está planejando viajar em breve. O ranking foi divulgado no Travellers’ Choice 2021, prêmio promovido pelo site TripAdvisor a partir de votações realizadas com seus usuários.

No topo da lista está a ilha de Martinica, no Caribe. Parama City Beach, na costa esmeralda da Flórida, e a brasileira Armação dos Búzios completam o pódio.

Divulgação Martinica, líder entre os destinos mais promissores do mundo

Já Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, desponta na 14ª colocação entre os destinos mais promissores do mundo. Na América do Sul, há apenas mais um representante: Mar del Plata, na Argentina. Dois destinos mexicanos (Ilha Holbox e Mazatlan), dois dos Estados Unidos (Panama City Beach e Colorado Springs) e um canadense (Tobermory) completam a lista dos lugares da América.

Os destinos mais promissores do mundo

Confira a lista completa dos 25 destinos mais promissores do mundo de acordo com o Travellers’ Choice 2021.

Divulgação Búzios aparece em 3º na lista

