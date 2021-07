Internado com obstrução intestinal, Bolsonaro cancela live e motociata

15/07/2021 | 16:22



Internado com obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comunicou nesta quinta-feira, 15, por meio de sua conta no Twitter que não fará transmissão semanal pela internet, realizada tradicionalmente às quintas-feiras. "Por motivo de internação hospitalar, comunico a impossibilidade de realizar a live de hoje, bem como nossa ida a Manaus fica adiada", escreveu.

Mais cedo, o filho do presidente e senador, Flávio, informou por meio da rede social que o pai se recupera bem. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, afirmou que a recuperação de Bolsonaro tem surpreendido positivamente após visitá-lo no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde está internado desde ontem, 14, sob os cuidados de seu médico particular Antônio Luiz Macedo.

Nesta quarta-feira, o presidente deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde fez exames que constataram obstrução intestinal. De acordo com a Secom, o problema está associado ao atentado contra Bolsonaro na campanha eleitoral.