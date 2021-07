Polícia Civil abre inquérito para investigar Antonia Fontenelle por crime de xenofobia

15/07/2021 | 15:11



A Polícia Civil da Paraíba irá investigar Antonia Fontenelle por suposto crime de xenofobia contra paraibanos. Segundo informações do G1, o delegado Pedro Ivo, da 1ª Delegacia Seccional da Polícia Civil da Paraíba, solicitou a abertura de um inquérito para apurar se houve discriminação e preconceito por parte da apresentadora.

Fontenelle fez um comentário considerado xenofóbico sobre o caso do compositor DJ Ivis, que foi preso na tarde da última quarta-feira, dia 14, após agredir Pamella Holanda, hoje sua ex-esposa. A opinião da youtuber foi publicada nas redes sociais no dia 12 de julho, quando o músico ainda não tinha sido detido pelos policiais.

Esses paraíbas fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo. Amanhã vou contatar as autoridades do Ceará para entender porque esse cretino não foi preso., escreveu Fontenelle, na ocasião.

A declaração da atriz gerou polêmica na internet e foi debatida pelo público e por famosos. Juliette Freire, campeã do BBB21, rebateu a colocação de Fontenelle em seu perfil oficial do Twitter.

Não é força de expressão, é xenofobia. Não existe ser Paraíba e fazer paraibada. Existe ser PARAIBANA/O, o que sou com muito orgulho. Tire seu preconceito do caminho, que vamos passar com a nossa cultura e não vamos tolerar atitudes machistas e xenofóbicas de lugar algum.

Depois, a apresentadora chegou a fazer um vídeo sobre o assunto e pediu respeito por parte de Juliette. Além disso, Fontenelle relembrou o processo que Giselle Itié moveu contra ela no ano passado, também acusando-a de xenofobia.

- Não vou te pedir desculpas, sua irresponsável. O que esperar de uma pessoa que sai do BBB e acha que é a melhor amiga de Larissa de Honório Gurgel, vulgo Anitta? Você é uma deslumbrada, menina! Tome muito cuidado. Você me respeita! Quando você vem com o fubá, o meu cuscuz já tá pronto há muito tempo. [...] Já tentaram me acusar de xenofobia. Querem ganhar dinheiro? Vão trabalhar decentemente, mas não vão fazer isso com as pessoas porque não vai ser possível. Não vai. As pessoas abrirão os olhos em relação a vocês, é o que eu espero. Agora, me acusar de xenofóbica? Ah, procurem outra, procurem outra porque essa quem tentou já se fod**.