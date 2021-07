Millie Bobby Brown desmente influenciador e nega supostas alegações sobre sua vida sexual

15/07/2021 | 15:10



Nesta semana, Millie Bobby Brown viu seu nome envolvido em uma polêmica! O tiktoker Hunter Ecimovic, mais conhecido como Hunter Echo, expôs detalhes sobre seu hipotético relacionamento com a atriz durante uma live no Instagram - e deu detalhes sobre a suposta vida sexual dos dois, o que irritou os fãs da artista.

De acordo com o influenciador, os dois namoraram quando Millie tinha 16 anos de idade, e ele, 20. Na live, Hunter afirmou que chegou a morar com a atriz durante oito meses e que os pais dela estavam cientes de tudo que acontecia.

Após a repercussão do assunto, a equipe da estrela de Stranger Things se pronunciou ao site TMZ.

Os comentários do Sr. Ecimovic nas redes sociais são não apenas desonestos, como irresponsáveis, ofensivos e odiosos. Ao invés de começar um discurso público com ele através da mídia ou das redes sociais, nós moveremos uma ação para nos certificarmos de que ele irá parar com este comportamento de uma vez por todas.

Em seguida, na última quarta-feira, dia 14, Hunter pediu desculpas através de um vídeo publicado no TikTok.

- Eu queria que nunca tivesse acontecido. Foi uma ideia estúpida pensar que seria legal continuar ao vivo enquanto os comentários ficavam cada vez mais negativos. Nessas duas ou três horas, eu estava ficando cada vez mais bêbado, comecei a ficar mais descuidado e dizer coisas coisas que nunca deveria ter dito. (...) Peço desculpas pela minha live. Não tenho orgulho do que fiz, pareceu imaturo.

Como você viu, a atriz, de atualmente 17 anos de idade, compartilhou uma série de fotos ao lado de Jake Bongiovi, de 19 anos. Apesar de não ter assumido nada publicamente, tudo indica que ela esteja namorando o jovem, que também é ator - e filho do cantor Jon Bon Jovi!