Bolsas da Europa caem, puxadas por setor de energia e atentas a BoE e Powell

15/07/2021 | 14:55



Os principais mercados acionários da Europa fecharam em queda nesta quinta-feira, 15. Os investidores estiveram atentos ao relatório da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que previu maior oferta da commodity fora do grupo. Autoridades do Banco da Inglaterra (BoE) também atraíram atenção do mercado, com posições divergentes sobre o aperto monetário no país. E nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, repetiu ao Senado o discurso feito ontem na Câmara, no qual reiterou a manutenção da política monetária até que se atinja as metas de inflação e emprego.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,95%, a 456,20 pontos.

A Opep elevou sua previsão no aumento da oferta de petróleo entre países fora do grupo no próximo ano, de 800 mil barris por dia (bpd) para 810 bdp, conforme divulgado em relatório hoje. A previsão de demanda global pela commodity manteve-se alta, mas não foi suficiente para evitar a queda nos preços. Além disso, ontem, circularam reportagens que afirmavam que a Opep+, que inclui aliados da organização, teria entrado em um consenso sobre aumento da oferta a partir de agosto, o que foi negado pelos Emirados Árabes Unidos. Na bolsa de Londres, por exemplo, a petroleira BP fechou em queda de 2,85%. E em Paris, a TotalEnergies recuou 1,24%.

Na Alemanha, a empresa Siemens Energy fechou com queda de 11%, após anunciar que não espera atingir suas metas para este ano, de acordo com a Dow Jones Newswires. Na Espanha, a divisão de energia eólica da empresa, Siemens Gamesa Renewable Energy, caiu 14%.

Em Frankfurt, o DAX fechou em queda de 1,01%, a 15.629,66 pontos. Enquanto em Madri, o IBEX 35 recuou 1,52%, a 8.527,00, e em Lisboa, o PSI 20 registrou queda de 1,08%, a 5.110,83 pontos.

No Reino Unido, nesta manhã, autoridades do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) tiveram discursos divergentes sobre o aperto da política monetária na região. Em entrevista ao Business Live, o presidente da entidade, Andrew Bailey, disse que o BoE não terá pressa em elevar a taxa de juros básica e que levará o tempo adequado para tomar a decisão. O dirigente Michael Saunders, no entanto, afirmou que "muito em breve" poderá ser "apropriado" dar início à retirada de estímulos monetários, caso os indicadores de atividade e inflação continuem seguindo a tendência atual. Em Londres, o índice FTSE fechou em queda de 1,12%, a 7.012,02 pontos.

O mercado também monitorou o discurso do presidente do Fed, uma vez que decisões da autoridade monetária podem influenciar outros bancos centrais do mundo. Powell admitiu que a inflação está bem acima da meta e afirmou que a instituição enfrenta desafio para decidir a reação ao índice. No discurso de ontem à Câmara, repetido hoje ao Senado, Powell reforçou que a política monetária atual será mantida até que o cenário de emprego e inflação estejam dentro dos objetivos.

Em Milão, o FTSE MIB recuou 1,27%, a 2.4875,50 pontos, e em Paris, o CAC 40 caiu 0,99%, a 6.493,36 pontos.