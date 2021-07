EUA: Vivek Murthy alerta para risco da desinformação sobre vacinas

15/07/2021 | 14:54



O médico e vice-almirante Vivek Murthy, um dos porta-vozes da saúde pública do governo federal dos Estados Unidos, alertou nesta quinta-feira, 15, durante entrevista coletiva da Casa Branca, para o papel da desinformação para desestimular a população local a se vacinar contra a covid-19. Nesta quinta-feira, Murthy, que ocupa o cargo de Surgeon General, emitiu um alerta sobre os riscos de informações incorretas, no quadro atual em que nem toda a população do país está imunizada contra o vírus.

Murthy lembrou que, como era de se esperar, há mais casos de novas infecções pela doença entre os não vacinados. Agora, o governo federal tem feito uma campanha para impulsionar a vacinação daqueles ainda resistentes a recebê-la, em meio a riscos como a variante Delta, mais contagiosa.