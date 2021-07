Equipe do 6º Baep prende dois indivíduos por tráfico de drogas em Santo André

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



15/07/2021



Durante patrulhamento de Ações Especiais de Polícia, na Comunidade Sacadura Cabral, em Santo André, na noite desta quarta-feira (14), a equipe recebeu a informação de que todos os dias um homem entregava uma mochila a outros indivíduos nessa região, além disso, nesse local, seriam encontradas também mais drogas. No local mencionado, equipe realizou abordagem a um homem com as características semelhantes às informadas, e durante a busca pessoal foi encontrado uma mochila com as drogas e um RG de outro homem.

Durante a conversa, o indivíduo confessou o tráfico e mencionou que no edifício que se encontrava, estaria o restante das drogas. Na residência foi localizado embaixo das cobertas um outro homem, sendo o mesmo do RG encontrado. No total, foram apreendidos 3,603kg de cocaína e 1,625kg de maconha, além da contabilidade do tráfico. Diante dos fatos foi exarada voz de prisão aos traficantes e conduzidos ao 1º Distrito Policial de Santo André.