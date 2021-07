Reunião às 15h pode definir greve dos ferroviários da CPTM

Da Redação

Diário do Grande ABC



15/07/2021



A situação da greve dos ferroviários que paralisou quatro linhas da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), na manhã desta quinta-feira (15), pode ser resolvida, na tarde de hoje, a partir das 15h. Isso porque, os funcionários da Companhia, junto aos representantes dos três Sindicatos responsáveis por essa categoria - Sindicatos da Sorocabana, de São Paulo e dos Engenheiros de São Paulo - vão participar de uma reunião com a CPTM para buscarem uma solução em comum acordo.

Segundo o presidente interino do Sindicato da Sorocabana, José Claudinei Messias, a aposta é a de que a CPTM vai fazer uma proposta aos trabalhadores e se aprovada, a greve pode acabar. Caso contrário, a paralisação permanecerá até encontrarem uma solução para esse caso. "Nós não temos ideia do que vão nos propor", conta Messias.

Até o momento, de acordo o presidente, as quatro linhas permanecem afetadas, sendo as linhas 7-Rubi, 8-Diamante e 10-Turquesa (que atende toda demanda do Grande ABC) estão funcionando parcialmente. Já a linha 9-Esmeralda continua totalmente paralisada. Messias ainda conclui que essas linhas que funcionam parcialmente são administradas pelos supervisores, até o retorno dos profissionais à frente do trabalho.

Mais cedo, o Diário conversou com moradores que esperavam pelo transporte nas estações de Santo André e Mauá. Muitos deles optaram pelos transportes públicos ou ainda investiram nos carros de aplicativo, mesmo que tenham sentido um aumento no valor das corridas.