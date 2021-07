Lan Lanh revela que o pai soube da gravidez da esposa, Nanda Costa, pouco antes de morrer pela Covid-19: Acho que acalmou o coração

15/07/2021 | 14:10



Nanda Costa e Lan Lanh decidiram falar um pouco mais sobre a gravidez da atriz e revelar detalhes de como foi a reação dos familiares à notícia de que a família iria crescer! Em conversa com o jornal O Globo, o casal entregou que foram três tentativas de inseminação artificial até que Nanda conseguisse engravidar, e que decidiram optar pelo banco nacional de esperma para que a fisionomia das crianças não fosse distante do tipo físico comum brasileiro.

A confirmação da gravidez, aliás, veio em um momento delicado: o sinal positivo chegou quando o pai da percussionista Lan Lanh estava internado em estado grave em decorrência da Covid-19. Apesar disso, ela conta que ficou feliz em conseguir dar a notícia a ele antes de sua morte:

- A médica ligou dizendo que não havia mais nada a fazer, para eu me despedir dele. Pedi para colocarem o telefone no ouvido e contei que ia ganhar duas netinhas. Ele partiu naquela madrugada. Acho que acalmou o coração. Tive a sensação de que bati o tambor para ele fazer a passagem.

A avó de Nanda, por sua vez, fez questão de espalhar a notícia da gravidez da neta assim que soube da novidade. A atriz conta que dona Maria Inês - que durante a pandemia desenvolveu o costume de conversar com os vizinhos de sua janela e ganhou até mesmo um megafone para facilitar a tarefa - gritou as boas novas diretamente da janela de sua casa, em pleno Centro Histórico de Paraty.

Os planos de gravidez surgiram em 2018, logo que o par assumiu o relacionamento publicamente. Em 2019, as duas se casaram para garantir que os futuros filhos levassem o nome de ambas as mães, e Nanda começou um tratamento com hormônios para estimular a ovulação. Logo quando iriam fazer a transferência dos embriões, a atriz foi chamada para a novela Amor de Mãe, o que fez com que elas suspendessem os planos por algum tempo.

Lan conta que o desejo de gerar seus filhos sempre esteve presente, mas o ritmo agitado da vida de turnês fez com que ela perdesse a noção do tempo. Hoje, a musicista está com 53 anos de idade e a atriz com 34 anos, então, as duas preferiram que essa tarefa ficasse com Nanda. Com várias tentativas frustradas e até mesmo um falso positivo, Lan Lanh conta que seu corpo acabou acompanhando a gravidez da amada, já que além de ter parado de menstruar, ela também sofre com enjoos e azia.

Seguindo uma espécie de tradição, a percussionista lançou recentemente a faixa Duas mães, que fala sobre as filhas e sobre sua relação com Nanda, para marcar a chegada dos bebês. A ocasião é semelhante a época do lançamento de Não é comum, mas é normal, revelada quando ela assumiu a relação com a esposa.

Nanda, aliás, comenta que não se importa com as mudanças em seu corpo, destacando não ter preocupações com possíveis impactos que a transformação pode gerar em sua carreira:

- O que estou vivendo é muito maior. Falo: Olha, Lan, o meu corpo se transformando num corpo de mãe. Apesar de amar minha profissão, nada me deu o que eu tenho hoje, vida começou a fazer mais sentido.