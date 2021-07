'Trabalhamos com Argentina extensão do programa de auxílio', diz diretor do FMI

15/07/2021 | 13:46



O diretor de Comunicações do Fundo Monetário Internacional, Gerry Rice, afirmou que o FMI "está trabalhando com autoridades da Argentina na direção de uma extensão de um fundo" de recursos para colaborar no progresso econômico do país. "Não vou especular os detalhes, mas estamos discutindo um programa de extensão" de concessão de auxílio financeiro. "As conversas estão sendo construtivas e avançam em três áreas: opções de políticas, mercado de capitais doméstico e fortalecimento da resiliência da Argentina."

Rice também destacou que ao conselho executivo do FMI aprovou há cerca de uma semana a proposta da diretora-gerente do Fundo, Kristalina Georgieva, para elevar os recursos disponíveis da instituição multilateral em direitos especiais de saque (SDRs, na sigla em inglês) em um valor equivalente a US$ 650 bilhões. "Agora, a proposta será submetida ao conselho de governadores e a expectativa é de que poderá ser aprovada no início de agosto", apontou. "A alocação de recursos será proporcional para cada país membro do FMI de acordo com o sistema de cotas e deve estar disponível para ser realizada no final de agosto."

De acordo com Gerry Rice, o FMI começa a estudar uma outra proposta, na qual economias avançadas que têm excesso de SDRs poderiam conceder uma parte destes recursos para um trust, que destinaria tais verbas para nações que enfrentam muitas dificuldades econômicas. "Nosso objetivo é viabilizar a maior concessão de recursos possível nesta nova iniciativa para países em condições vulneráveis."