Equipe do 6º Baep recupera veículo furtado em São Paulo

15/07/2021 | 13:27



Durante patrulhamento tático pelo Jardim São Roberto, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (14), equipe do 6º BAEP (Batalhão de Ações Especiais) foi solicitada por um aposentado e informada que seu veículo havia sido furtado, e que através do rastreamento sabia de sua localização. Atendendo à solicitação, os policiais foram até o local indicado e abordaram um indivíduo que estava no interior do veículo de propriedade da vítima.

Durante a busca veicular foram localizados um computador, uma chave de fenda, uma chave de veículo e um bloqueador de sinal (mais conhecido como Jammer). Questionado sobre os objetos localizados, o indivíduo confessou a prática do furto de veículo, dizendo que os pertences encontrados foram usados para a prática do delito.

Ainda no local, o homem foi preso em flagrante. Partes dos objetos foram conduzidos ao 69º Distrito Policial, onde autoridade tomou ciência dos fatos.