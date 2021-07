CMO rejeita destaques e encerra votação da LDO 2022, texto segue para o plenário

15/07/2021 | 13:21



A Comissão Mista de Orçamento do Congresso finalizou a votação da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) para 2022 e o texto segue agora para o plenário do Congresso. Todos os destaques apresentados foram rejeitados. O texto segue para o plenário para ser votado primeiro por todos os deputados da Casa e, na sequência, pelos senadores.

O parecer do deputado Juscelino Filho (DEM-MA) mudou as regras propostas pelo governo para o financiamento público de campanhas eleitorais, com um novo cálculo que pode mais do que dobrar a verba para R$ 5,7 bilhões, ante os R$ 2 bilhões de 2020, último ano com eleições no País. O relator também garantiu as emendas de relator, a RP9, que não estava previsto no projeto enviado pelo governo ao Congresso em abril.