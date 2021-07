Dois homens são encontrados mortos na mansão de Gianni Versace na véspera dos 24 anos da morte do estilista

15/07/2021 | 13:11



Nesta quinta-feira, dia 14, completam-se 24 anos da morte de Gianni Versace. E de acordo com informações do site TMZ, dois homens foram encontrados mortos em um quarto da mansão do estilista na última quarta-feira, dia 13.

Ainda segundo o site, a polícia de Miami Beach afirmou ter recebido uma ligação da mansão Versace na tarde de quarta-feira. A equipe de limpeza disse aos policiais que havia dois cadáveres dentro de um quarto.

Detetives investigam o caso, mas ainda não se sabe se as mortes tem alguma relação com o aniversário de morte de Gianni Versace - que foi baleado na mansão pelo atirador Andrew Cunanan no dia 15 de julho de 1997.

Desde a morte do estilista, a mansão foi transformada em um hotel de luxo com dez quartos, chamado The Villa Casa Casuarina.