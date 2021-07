Após piora clínica, viúva de Chico Anysio segue internada na UTI: Sua situação atual já está sob controle e estável

15/07/2021 | 13:10



A viúva de Chico Anysio, Malga di Paula, deu um susto nos seguidores na última terça-feira, dia 13, quando foi noticiado que o estado de saúde da empresária, diagnosticada com Covid-19, havia voltado a se agravar. Já na noite da última quarta-feira, dia 14, representantes da escritora usaram suas redes sociais para tranquilizar os fãs e revelaram que a situação clínica de Malga está sob controle.

O comunicado publicado no Instagram de di Paula começa agradecendo aos fãs e amigos da empresária pelas orações destinadas a ela, e assegurando que essa preocupação e cuidado certamente colabora com sua pronta recuperação:

Sabemos que todos fãs e amigos ficaram preocupados com as últimas notícias sobre o estado de saúde de Malga Di Paula, internada no Hospital das Clínicas de Passo Fundo desde o final de junho. Em nome da família de Malga, gostaríamos de agradecer todo carinho, orações e mensagens que recebemos. Temos certeza que tudo isso emana muita força e ajuda em sua recuperação.

Em seguida, os representantes da viúva do humorista ressaltam que a recuperação do novo coronavírus ainda é algo complicado, que pode oscilar e variar de acordo com cada enfermo. Com isso, a publicação confirma a piora clínica de Malga, mas ressalta que seu quadro é estável:

O tratamento da Covid-19 pode ser um processo lento e seu resultado pode oscilar entre um dia e outro. Confirmamos que Malga está novamente na UTI desde o último domingo, mas podemos tranquilizar a todos, pois ela teve pronto atendimento e sua situação atual já está sob controle e estável. Preferimos não divulgar detalhes médicos para preservá-la.

Por fim, o post destaca a esperança de que Malga se recupere rapidamente e logo possa conversar ela mesma com os seguidores, além de pedir que os fãs continuem unidos em oração e nas medidas de combate à propagação do vírus:

Temos certeza que, quando ela melhorar, vai poder compartilhar com todos sua experiência melhor que ninguém. Esperamos que em breve tenhamos boas notícias sobre nossa guerreira. Malga está sendo muito bem cuidada pela equipe médica e recebendo todo carinho possível. Continuemos em nossa corrente linda de orações para a recuperação de Malga e todos os demais enfermos por esta e outras doenças. Se cuidem e cuidem dos seus! Use máscara e salve vidas!

Caso você não lembre, Malga foi casada com Chico Anysio entre 2001 a 2012, ano da morte do ator, sendo que viveram um relacionamento de cerca de 15 anos.